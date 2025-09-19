Королевский колледж психиатров (RCPsych) в Великобритании одобрил препарат на основе кетамина для лечения депрессии в клинических условиях.

По словам экспертов, кетамин является наиболее изученным средством для быстрого облегчения симптомов депрессии, эффективность которого доказана в ходе крупных рандомизированных контролируемых исследований.

Лечение депрессии кетамином: что известно

Как сообщается, в исследования, изучающих влияние кетамина на депрессию, приняли участие тысячи пациентов.

Кроме того, в ходе текущих и завершенных испытаний изучается воздействие кетамина на людей с обсессивно-компульсивным расстройством, посттравматическим стрессовым расстройством, а также злоупотребляющих алкоголем или кокаином.

При этом психиатры выразили обеспокоенность тем, что новые методы лечения психических заболеваний и расстройств разрабатываются крайне редко.

— В среднем для наших пациентов лицензируется и становится доступным только один новый метод лечения психических расстройств, в то время как в неврологии таких методов в четыре раза больше, а в онкологии — более чем в десять раз, — заявил профессор Оливер Хоус.

Он отметил, что есть эффективные методы лечения, но для значительной части пациентов они либо не работают, либо плохо переносятся, вызывают побочные эффекты или требуют много времени для достижения эффекта.

При этом, по словам экспертов в психиатрии, психоделики могут оказывать глубокое воздействие на разум и делать некоторых людей более восприимчивыми к психотерапии.

— У пациентов часто снижается психологическая защита, что позволяет проявиться травматическому и непредсказуемому материалу, — объяснили ученые.

По их словам, привлечение должным образом подготовленных и контролируемых терапевтов имеет ключевое значение, поскольку пациенты могут находиться в особенно уязвимом состоянии под воздействием этих веществ. Поэтому им необходимо оказывать поддержку на каждом этапе лечения: от первоначальных подготовительных сеансов до последующего ухода.

