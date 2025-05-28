Депрессия может передаваться через поцелуи — исследование
Оказывается, депрессией можно заболеть из-за поцелуев, поскольку обмен микробами ротовой полости способен влиять на психическое здоровье.
Невидимые враги: как бактерии во рту могут влиять на настроение
В исследовании приняли участие 268 пар, где один из партнеров страдал бессонницей, депрессией или тревожностью, а другой был здоровым.
Участники недавно поженились и начали совместную жизнь, что привело к активному обмену микробиотой через поцелуи и другие формы близости.
После шести месяцев совместного проживания у молодоженов, которые ранее не испытывали тревожных симптомов, появились такие же признаки болезни, что и у мужа или жены.
И анализы это подтвердили: в ротовой полости увеличивалось содержание патогенных и условно-патогенных бактерий.
Ученые установили, что растет количество Clostridia, Veillonella, Bacillus и Lachnospiraceae, а также в слюне повышается уровень кортизола, гормона стресса.
Несмотря на то, что исследование носит характер наблюдения, причинно-следственная связь доказывает, как поцелуи влияют на наше психическое благополучие.
Источник: Exploratory Research and Hypothesis in Medicine