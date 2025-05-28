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Марина Мелехова, редактор раздела Медицина
2 мин.

Депрессия может передаваться через поцелуи — исследование

депресія і поцілунок
Фото: Pixabay

Оказывается, депрессией можно заболеть из-за поцелуев, поскольку обмен микробами ротовой полости способен влиять на психическое здоровье.

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В исследовании приняли участие 268 пар, где один из партнеров страдал бессонницей, депрессией или тревожностью, а другой был здоровым.

Участники недавно поженились и начали совместную жизнь, что привело к активному обмену микробиотой через поцелуи и другие формы близости.

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После шести месяцев совместного проживания у молодоженов, которые ранее не испытывали тревожных симптомов, появились такие же признаки болезни, что и у мужа или жены.

И анализы это подтвердили: в ротовой полости увеличивалось содержание патогенных и условно-патогенных бактерий.

Ученые установили, что растет количество Clostridia, Veillonella, Bacillus и Lachnospiraceae, а также в слюне повышается уровень кортизола, гормона стресса.

Несмотря на то, что исследование носит характер наблюдения, причинно-следственная связь доказывает, как поцелуи влияют на наше психическое благополучие.

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Источник: Exploratory Research and Hypothesis in Medicine

Депрессия, Наукові дослідження, супербактерії
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