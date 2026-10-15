Октябрь 2026 года является месяцем осведомленности о раке молочной железы, ведь важно знать о факторах риска и почтить память миллионов людей, которых коснулась эта болезнь.

Когда Всемирный день борьбы с раком груди

Всемирный день борьбы с раком груди отмечается в четверг, 15 октября.

Факты ICTV стремятся повысить осведомленность людей и ответственное отношение к собственному здоровью. Раннее выявление рака груди гарантирует больше шансов на быстрое выздоровление и может спасти жизнь.

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Всемирный день борьбы с раком груди: статистика в мире

Рак молочной железы — самый распространенный вид онкологических заболеваний среди женщин во всем мире. В 2022 году диагноз был поставлен примерно 2,3 млн женщин, а около 670 тыс. умерли от этого недуга, отмечает Всемирная организация здравоохранения.

Эти данные отражают судьбы реальных людей, в частности матерей, сестер, дочерей и подруг, которые мечтали о счастливой и здоровой жизни.

В то время как уровень 5-летней выживаемости при раке молочной железы в странах с высоким доходом превышает 90%, в Индии он составляет около 66%, а в Южной Африке — всего 40%.

Во Всемирной организации здравоохранения объясняют такие различия неравным доступом к раннему выявлению заболевания, своевременной диагностике, взвешенному и поэтапному лечению.

По данным отчета Международного агентства по изучению рака, специализированного подразделения ВОЗ, ожидается, что к 2050 году количество случаев заболевания раком молочной железы во всем мире увеличится на 38%, а ежегодная смертность от этой болезни — на 68%, если соответствующая тенденция сохранится.

Самые высокие показатели заболеваемости раком молочной железы регистрируются в Австралии, Новой Зеландии, Северной Америке и странах Северной Европы. Наименьшая распространенность болезни зафиксирована в Южной и Центральной Азии, а также в ряде африканских государств.

В то же время самые высокие уровни смертности наблюдаются в Меланезии, Полинезии и Западной Африке, где ограниченный доступ к медицинской помощи негативно влияет на исход заболевания.

В ВОЗ считают очевидной связь между уровнем выживаемости при раке молочной железы и экономическим развитием: в странах с высоким уровнем дохода выживают 83% женщин, тогда как в странах с низким доходом более половины пациенток умирают.

Всемирный день борьбы с раком груди: статистика в Украине

По данным Национального канцер-реестра Украины, в 2024 году было зафиксировано 12 207 зарегистрированных случаев заболевания раком молочной железы.

Среди заболевших — 12 113 женщин и 94 мужчин (данные приведены без учета информации из временно оккупированного Крыма и Севастополя).

В результате этой болезни в 2024 году умер 3 731 человек, в том числе — 3 699 женщин и 32 мужчины. По сравнению с 2023 годом наблюдается незначительное сокращение первичных показателей: тогда фиксировалось 14366 зарегистрированных случаев (14256 женщин и 110 мужчин) и 3781 смерть (3741 женщина и 40 мужчин).

Согласно оперативным данным канцер-реестра за 2025 год, на онкологическом учете в Украине в целом находится 177 418 человек с этим диагнозом.

Среди впервые выявленных случаев на I стадию приходится 23,3%, на II стадию — 45,9% (в целом на ранних I-II стадиях выявляют 69,2% патологий), на III стадию — 16,4%, на IV стадию — 11,2%, а в 2,9% случаев.

При этом во время профилактических осмотров выявляют всего 25,9% заболеваний.

Охват пациентов специальным лечением по стране составляет 82,1%, уровень морфологической верификации диагноза достигает 94,7%, а доля не проживших одного года с момента выявления болезни в 2024 году составляет 6,9%.

В региональном разрезе за 2025 год самый высокий уровень выявления заболевания на ранних (I–II) стадиях зафиксирован в Хмельницкой (80,2%), Винницкой (78,1%) областях и Киеве (73,6%).

Лидерами по охвату населения профилактическими осмотрами стали г. Киев (73,7%), Сумская (65,7%) и Ровенская (51,0%) области, в то время как самые низкие показатели профосмотров зафиксированы в Ивано-Франковской (0,2%) и Черновецкой (0%) областях.

Высокие показатели охвата пациентов специальным лечением демонстрируют Запорожская (92,0%), Черновецкая (91,6%) и Харьковская (91,3%) области.

Всемирный день борьбы с раком груди: факторы риска

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины определил факторы риска. Среди них могут быть генетические и гормональные факторы, сопутствующие заболевания и физические особенности, а также поведенческие факторы.

Факторы риска развития рака молочной железы:

наличие родственников первой линии (мамы, бабушки, сестры, тети), которые болели раком груди;

возраст старше 40 лет;

ранняя менструация (до 12 лет);

поздняя менопауза (после 55 лет);

первая беременность после 30 лет или отсутствие беременностей и родов;

длительное использование гормональных контрацептивов или гормональной заместительной терапии в менопаузе;

сахарный диабет;

артериальная гипертензия;

избыточный вес и ожирение;

ранее перенесенный рак груди или рак яичника;

воздействие радиации;

курение;

злоупотребление алкоголем;

низкий уровень физической активности.

По данным ВОЗ, 21% всех смертей от рака молочной железы в мире связаны с употреблением алкоголя, лишним весом и ожирением, а также недостаточной физической активностью.

Всемирный день борьбы с раком груди 2026

В 2021 году Всемирная организация здравоохранения запустила Глобальную инициативу по борьбе с раком молочной железы.

Она направлена на ежегодное снижение смертности от этого заболевания на 2,5%, что потенциально позволит предотвратить около 2,5 млн смертей к 2040 году.

Основное внимание в рамках инициативы уделяется раннему выявлению заболевания, своевременной диагностике и обеспечению доступа к качественному лечению.

Заместитель руководителя отдела надзора за онкологическими заболеваниями в Международном агентстве по изучению рака Изабель Соэржоматарам подчеркнула важность наличия качественных данных, особенно для разработки эффективной стратегии в странах с низким уровнем дохода.

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