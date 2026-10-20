Щороку в Україні тисячі людей дізнаються про діагноз рак молочної залози. Виявити хворобу на ранній стадії буває складно, адже спочатку вона нерідко розвивається без помітних симптомів.

Саме тому важливо регулярно дбати про здоров’я та не відкладати обстеження, якщо з’явилися незвичні зміни.

Для привернення уваги до цієї проблеми в Україні встановили окрему дату. Його мета — нагадати про важливість профілактики, ранньої діагностики та своєчасного лікування.

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Факти ICTV розповідають, коли всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози, чому обрали саме цю дату та які симптоми не варто ігнорувати.

Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози: дата

У 2026 році Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози припадає на 20 жовтня. Дату визначили ще у 2005 році указом Президента від 17 січня № 42/2005.

Документ ухвалили, щоб посилити роботу із запобігання захворюванню та поширенню раку молочної залози, а також привернути увагу суспільства до цієї проблеми.

Указ передбачає участь органів охорони здоров’я, місцевої влади, Червоного Хреста та громадських організацій у проведенні відповідних заходів. Також у ньому йдеться про інформування населення через медіа.

Цей день потрібен не лише для поширення інформації про онкологічне захворювання. Він також нагадує про необхідність не чекати на появу болю чи інших виражених ознак, а звертатися до лікаря для консультації та обстеження відповідно до віку й індивідуальних ризиків.

Статистика раку молочної залози в Україні

За статистикою Національного канцер-реєстру України, у 2024 році лікарі виявили 12 207 нових випадків раку молочної залози. Діагноз підтвердили у 12 113 жінок і 94 чоловіків. Ці дані не охоплюють тимчасово окупований Крим і Севастополь.

За цей самий рік від захворювання померла 3 731 людина: 3 699 жінок і 32 чоловіки.

Якщо порівняти ці показники з 2023 роком, кількість зареєстрованих випадків і смертей дещо зменшилася. Тоді в Україні зафіксували 14 366 випадків раку молочної залози, зокрема у 14 256 жінок і 110 чоловіків. Хвороба забрала життя 3 781 людини, серед яких були 3 741 жінка та 40 чоловіків.

Водночас оперативні дані канцер-реєстру за 2025 рік свідчать, що на обліку в Україні перебували загалом 177 418 людей із діагнозом рак молочної залози.

Рак молочної залози залишається серйозною проблемою для системи охорони здоров’я. За даними Національного канцер-реєстру, у 2025 році в Україні зареєстрували 12 022 випадки цього захворювання. Із них 11 938 серед жінок і 84 серед чоловіків.

За той самий період від раку молочної залози померли 3 438 людей, з них 3 409 жінок і 29 чоловіків.

Чому важливо виявити рак молочної залози на ранній стадії

У Центрі громадського здоров’я МОЗ України розповідають, що на початку захворювання людина може не відчувати болю чи інших помітних змін. Через це відсутність скарг не означає, що обстеження не потрібне.

Раннє виявлення допомагає вчасно розпочати лікування та підвищує шанси на успішний результат. Конкретний прогноз залежить від стадії хвороби, її типу та інших медичних чинників.

Не варто чекати на появу всіх можливих симптомів або намагатися самостійно визначити причину змін. Якщо ви помітили ущільнення, незвичні виділення із соска чи зміни шкіри грудей, зверніться до лікаря.

Хто має підвищений ризик захворювання

Рак молочної залози може виникнути в різному віці. Однак певні обставини пов’язані з вищим ризиком. Серед них:

вік, особливо після 40 років;

рак молочної залози в близьких родичів, зокрема в матері, сестри або доньки;

перенесений раніше рак молочної залози або деякі інші онкологічні захворювання;

окремі спадкові генетичні зміни;

вплив радіації на ділянку грудної клітки;

надмірна вага, низька фізична активність і вживання алкоголю.

На ризик також можуть впливати репродуктивні та гормональні чинники. Проте наявність одного чи кількох факторів не означає, що людина обов’язково захворіє. Так само відсутність відомих факторів ризику не гарантує, що рак не розвинеться.

Обговоріть із лікарем сімейну історію хвороб та інші обставини, які можуть впливати на ваш ризик. Фахівець допоможе визначити, які обстеження потрібні саме вам і як часто їх проходити.

Симптоми раку молочної залози: на що звернути увагу

Зміни в грудях не завжди свідчать про рак, але потребують уваги.

Привід звернутися до лікаря:

нове ущільнення або вузлик у молочній залозі чи пахвовій ділянці;

зміна форми або розміру грудей;

втягнення соска, якого раніше не було;

виділення із соска, особливо кров’янисті;

почервоніння, набряк, потовщення або зміна структури шкіри грудей;

виразки, кірочки чи інші незвичні зміни в зоні соска або ареоли;

збільшення лімфатичних вузлів у пахвовій або надключичній ділянці.

Не потрібно чекати, доки зміни почнуть боліти. За появи таких ознак варто якнайшвидше звернутися до медичного фахівця. Водночас біль у грудях сам по собі не обов’язково означає онкологічне захворювання.

Як знизити ризик і коли проходити обстеження

Повністю виключити ризик раку молочної залози неможливо, однак можна подбати про здоров’я та не пропускати рекомендовані обстеження.

Для цього варто:

підтримувати здорову масу тіла;

регулярно рухатися;

обмежувати або не вживати алкоголь;

відмовитися від куріння;

проходити обстеження відповідно до віку, сімейної історії та рекомендацій лікаря;

не відкладати консультацію, якщо помітили зміни в грудях.

Для раннього виявлення раку молочної залози застосовують, зокрема, мамографію. Вік початку та частота таких обстежень залежать від рекомендацій лікаря й індивідуального ризику.

Самообстеження допомагає краще знати звичний вигляд і стан грудей, але не замінює медичного огляду та скринінгу.

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози 20 жовтня — нагода нагадати собі про профілактику та записатися на консультацію, якщо ви давно не обговорювали з лікарем потребу в обстеженні.

Своєчасне звернення по медичну допомогу допомагає не втратити час, якщо захворювання все ж розвивається.

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