Apple готовит macOS 26: новый интерфейс, название и функции

На конференции WWDC 2025 (Всемирная конференция разработчиков Apple), которая стартует 9 июня, техногигант представит новую версию операционной системы для компьютеров Mac – macOS 26, получившую название Tahoe.

Отныне все операционные системы Apple будут иметь в названии не порядковый номер, как раньше, а год, в котором они будут актуальны. Таким образом компания хочет унифицировать названия своих продуктов, упростить восприятие обновлений и подчеркнуть, что новые функции будут разворачиваться постепенно в течение всего 2026 года.

Новый вид и единая система названий

Версия macOS 26 получит название Tahoe в честь одноименного озера в Калифорнии — популярного места отдыха, которое вдохновило дизайнеров компании на визуальные решения.

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Пользователей ждет глубокое обновление интерфейса: изменятся иконки, меню, кнопки, окна и навигация. Новый стиль будет вдохновлен visionOS, однако будет адаптирован к классическим дисплеям Mac.

Новые приложения и функции macOS 26

Известно, что macOS 26 получит новое игровое приложение, которое позволит запускать игры, просматривать лидер-борды и общаться с другими игроками. Оно будет предварительно установлено на все устройства и, вероятно, будет работать и с играми за пределами App Store.

Также ожидаются:

Синхронизация данных для Wi-Fi с авторизацией – больше не нужно будет вводить логины для отелей или аэропортов на каждом устройстве отдельно.

Обновление SwiftUI – будет включать встроенный редактор форматированного текста для более удобного создания интерфейсов.

Улучшение доступности – системный читатель, поддержка шрифта Брайля, новая лупа с камеры iPhone, персонализированный голос на основе записи десяти фраз, создаваемый за минуту.

Когда выйдет macOS 26

Как и всегда, Apple выпустит первую бета-версию macOS 26 сразу после презентации на WWDC, а финальный релиз ожидается в сентябре 2025 года вместе с другими операционными системами компании.

Ожидается, что macOS 26 станет последней версией, которая будет частично поддерживать компьютеры с процессорами Intel. Apple постепенно сокращает поддержку таких устройств, и новые функции, в частности Apple Intelligence, будут доступны только на Mac с Apple Silicon.

Ранее Факты ICTV узнали, какие обновления ждут iOS, что теперь, вероятно, тоже получит номер 26 вместо ожидаемого 19, о котором сообщалось ранее.

Источник : Bloomberg, MacRumors

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