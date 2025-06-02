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Apple готує macOS 26: новий інтерфейс, назва та функції

Apple готує до релізу macOS 26
Фото: Pexels

На конференції WWDC 2025 (Всесвітня конференція розробників Apple), яка стартує 9 червня, техногігант представить нову версію операційної системи для комп’ютерів Mac – macOS 26, що отримала назву Tahoe.

Відтепер усі операційні системи Apple матимуть у назві не порядковий номер, як раніше, а рік, у якому вони будуть актуальними. Таким чином компанія хоче уніфікувати назви своїх продуктів, спростити сприйняття оновлень і підкреслити, що нові функції розгортатимуться поступово протягом усього 2026 року.

Новий вигляд і єдина система назв

Версія macOS 26 отримає назву Tahoe на честь однойменного озера в Каліфорнії – популярного місця відпочинку, яке надихнуло дизайнерів компанії на візуальні рішення.

Зараз дивляться

Користувачів чекає глибоке оновлення інтерфейсу: зміняться іконки, меню, кнопки, вікна та навігація. Новий стиль матиме натхнення з visionOS, однак буде адаптований до класичних дисплеїв Mac.

Нові застосунки та функції macOS 26

Відомо, що macOS 26 отримає новий ігровий застосунок, який дозволить запускати ігри, переглядати лідерборди та спілкуватися з іншими гравцями. Він буде попередньо встановлений на всі пристрої та, ймовірно, працюватиме і з іграми поза межами App Store.

Також очікуються:

  • Синхронізація даних для Wi-Fi з авторизацією – більше не потрібно буде вводити логіни для готелів чи аеропортів на кожному пристрої окремо.
  • Оновлення SwiftUI – включатиме вбудований редактор форматованого тексту для зручнішого створення інтерфейсів.
  • Покращення доступності – системний читач, підтримка шрифту Брайля, нова лупа з камери iPhone, персоналізований голос на основі запису десяти фраз, що створюється за хвилину.

Коли вийде macOS 26

Як і завжди, Apple випустить першу бета-версію macOS 26 одразу після презентації на WWDC, а фінальний реліз очікується у вересні 2025 року разом з іншими операційними системами компанії.

Очікується, що macOS 26 стане останньою версією, яка частково підтримуватиме комп’ютери з процесорами Intel. Apple поступово зменшує підтримку таких пристроїв, і нові функції, зокрема Apple Intelligence, будуть доступні лише на Mac з Apple Silicon.

Раніше Факти ICTV дізналися, які оновлення чекають на iOS, що тепер, ймовірно, теж отримає номер 26 замість очікуваного 19, про який повідомлялося раніше.

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Джерело: Bloomberg, MacRumors

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