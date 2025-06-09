OpenAI оскаржує судове рішення про збереження даних ChatGPT у справі з NYT
OpenAI подала апеляцію на рішення суду, яке зобов’язує компанію зберігати дані ChatGPT на невизначений термін у межах судового процесу, ініційованого The New York Times у 2023 році.
Про це повідомив головний операційний директор OpenAI Бред Лайткеп.
OpenAI оскаржує рішення суду щодо зберігання даних ChatGPT
За його словами, таке рішення є “виходом за межі повноважень” і “порушує усталені норми конфіденційності, послаблюючи захист приватного життя користувачів”.
Генеральний директор компанії Сем Альтман у дописі на X назвав ухвалу суду “загрозою для конфіденційності користувачів” і зазначив, що вона створює “небезпечний прецедент”.
У розділі Часті запитання на офіційному сайті OpenAI компанія описує це судове розпорядження як проблему конфіденційності.
– Це суперечить нашим зобов’язанням щодо захисту конфіденційності перед користувачами. Таке рішення підриває давні принципи захисту приватного життя, – зазначено в заяві компанії.
Згідно з політикою OpenAI, у разі видалення чату користувачем, його дані зберігаються протягом 30 днів, після чого видаляються остаточно. Згідно з новими вимогами суду, компанія повинна тимчасово призупинити дію цього правила до остаточного рішення у справі.
Конфлікт OpenAI і The New York Times
У грудні 2023 року The New York Times подала позов проти OpenAI та її інвестора Microsoft, звинувативши компанії у порушенні авторських прав.
NYT стверджує, що її журналістські матеріали використовувалися без дозволу для навчання мовних моделей, таких як ChatGPT, і вимагає компенсації за це.
У відповідь суд зобов’язав OpenAI зберігати всі журнали виводу ChatGPT, аби дозволити Times довести масштаб порушення.
Це рішення викликало критику OpenAI, яка вважає, що така вимога порушує конфіденційність користувачів і ставить під загрозу базові принципи цифрової приватності.