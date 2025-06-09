OpenAI оскаржує судове рішення про збереження даних ChatGPT у справі з NYT

OpenAI подала апеляцію на рішення суду, яке зобов’язує компанію зберігати дані ChatGPT на невизначений термін у межах судового процесу, ініційованого The New York Times у 2023 році.

Про це повідомив головний операційний директор OpenAI Бред Лайткеп.

OpenAI оскаржує рішення суду щодо зберігання даних ChatGPT

За його словами, таке рішення є “виходом за межі повноважень” і “порушує усталені норми конфіденційності, послаблюючи захист приватного життя користувачів”.

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Генеральний директор компанії Сем Альтман у дописі на X назвав ухвалу суду “загрозою для конфіденційності користувачів” і зазначив, що вона створює “небезпечний прецедент”.

У розділі Часті запитання на офіційному сайті OpenAI компанія описує це судове розпорядження як проблему конфіденційності.

– Це суперечить нашим зобов’язанням щодо захисту конфіденційності перед користувачами. Таке рішення підриває давні принципи захисту приватного життя, – зазначено в заяві компанії.

Згідно з політикою OpenAI, у разі видалення чату користувачем, його дані зберігаються протягом 30 днів, після чого видаляються остаточно. Згідно з новими вимогами суду, компанія повинна тимчасово призупинити дію цього правила до остаточного рішення у справі.

Конфлікт OpenAI і The New York Times

У грудні 2023 року The New York Times подала позов проти OpenAI та її інвестора Microsoft, звинувативши компанії у порушенні авторських прав.

NYT стверджує, що її журналістські матеріали використовувалися без дозволу для навчання мовних моделей, таких як ChatGPT, і вимагає компенсації за це.

У відповідь суд зобов’язав OpenAI зберігати всі журнали виводу ChatGPT, аби дозволити Times довести масштаб порушення.

Це рішення викликало критику OpenAI, яка вважає, що така вимога порушує конфіденційність користувачів і ставить під загрозу базові принципи цифрової приватності.

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