Nvidia стала самой дорогой компанией в истории — капитализация превысила $4 трлн

Компания Nvidia достигла рыночной капитализации в $4 трлн и стала первой публичной компанией в мире, которая достигла этой отметки.

Nvidia закрепила статус одной из самых привлекательных компаний для инвесторов на Уолл-стрит, пишет Reuters.

Акции Nvidia достигли исторического максимума

Акции компании Nvidia, которая разрабатывает высокопроизводительные микрочипы, выросли на 2,5% и достигли исторического максимума в $164. Этот рост стал результатом беспрецедентного спроса на технологии искусственного интеллекта, которые активно развиваются в мире.

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Рыночная капитализация Nvidia стремительно растет, что свидетельствует о доверии инвесторов к компании как одному из главных двигателей эпохи ИИ. Именно ее чипы обеспечивают вычислительную мощность, необходимую для функционирования современных моделей искусственного интеллекта.

В начале года рост акций замедлился — инвесторы были обеспокоены после появления более дешевой китайской модели ИИ от компании DeepSeek, что временно подорвало уверенность в секторе. Но теперь Nvidia восстановила темп и снова стала лидером рынка.

— Сначала Nvidia делала чипы для видеоигр, затем — для майнинга криптовалют, а теперь — для искусственного интеллекта. Компания продолжает развиваться и остается одним из главных победителей на старте эры ИИ, — объясняет Арт Хоган, главный стратег компании B Riley Wealth.

В июне 2023 года Nvidia впервые достигла капитализации в $1 трлн, а менее чем за год утроила ее до $4 трлн. Это быстрее, чем удалось Apple или Microsoft, которые сейчас также имеют капитализацию более $3 трлн.

Microsoft занимает второе место среди самых дорогих компаний США — ее рыночная стоимость составляет $3,75 трлн, а акции недавно выросли на 1,3% до $503.

После падения в апреле (тогда инвесторов обеспокоила политика пошлин, введенная президентом Дональдом Трампом) акции Nvidia выросли на 74%.

Положительные новости о торговых соглашениях между США и партнерами также способствовали росту рынка: индекс S&P 500 обновил исторический максимум.

Nvidia – самая влиятельная компания в мире

Nvidia в настоящее время является самой влиятельной компанией в индексе S&P 500, занимая 7,3% его веса. Для сравнения: Apple имеет около 7%, а Microsoft – 6%.

Согласно данным LSEG, стоимость Nvidia превышает совокупную капитализацию фондовых рынков Канады и Мексики, а также всех публичных компаний Великобритании.

Сейчас акции Nvidia торгуются с коэффициентом цена/прибыль за следующие 12 месяцев на уровне 32, что ниже среднего показателя последних трех лет (37).

В первом квартале 2025 года Nvidia заработала $44,1 млрд — это на 69% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прибыль на одну акцию составила 81 цент.

На второй квартал компания прогнозирует выручку $45 миллиардов, с возможным отклонением в пределах 2%. Публикация отчета за квартал запланирована на 27 августа.

В целом, с начала года акции Nvidia выросли более чем на 22%, тогда как индекс полупроводников Philadelphia SE прибавил около 15%.

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