Nvidia стала найдорожчою компанією в історії – капіталізація перевищила $4 трлн

Компанія Nvidia досягла ринкової капіталізації у $4 трлн та стала першою публічною компанією у світі, яка сягнула цієї позначки.

Вона одна з найпривабливіших компаній для інвесторів на Уолл-стріт, пише Reuters.

Акції Nvidia досягли історичного максимуму

Акції компанії Nvidia, яка розробляє високопродуктивні мікрочипи, зросли на 2,5% і досягли історичного максимуму в $164. Це зростання стало результатом безпрецедентного попиту на технології штучного інтелекту, які активно розвиваються у світі.

Зараз дивляться

Ринкова капіталізація Nvidia стрімко зростає, що свідчить про довіру інвесторів до компанії як одного з головних рушіїв епохи ШІ. Саме її чипи забезпечують обчислювальну потужність, необхідну для функціонування сучасних моделей штучного інтелекту.

На початку року зростання акцій сповільнилося – інвестори були занепокоєні після появи дешевшої китайської моделі ШІ від компанії DeepSeek, що тимчасово підірвало впевненість у секторі. Але тепер Nvidia відновила темп і знову стала лідером ринку.

– Спершу Nvidia робила чипи для відеоігор, потім – для майнінгу криптовалют, а тепер – для штучного інтелекту. Компанія продовжує розвиватися і залишається одним з головних переможців на старті ери ШІ, – пояснює Арт Гоґан, головний стратег компанії B Riley Wealth.

У червні 2023 року Nvidia вперше досягла капіталізації в $1 трлн, а менш ніж за рік потроїла її до $4 трлн. Це швидше, ніж вдалося Apple чи Microsoft, які наразі також мають капіталізацію понад $3 трлн.

Microsoft займає друге місце серед найдорожчих компаній США – її ринкова вартість становить $3,75 трлн, а акції нещодавно зросли на 1,3% до $503.

Після падіння у квітні (тоді інвесторів стурбувала політика мит, запроваджена президентом Дональдом Трампом) акції Nvidia виросли на 74%.

Позитивні новини щодо торговельних угод між США та партнерами також сприяли зростанню ринку: індекс S&P 500 оновив історичний максимум.

Nvidia – найвпливовіша компанія у світі

Nvidia нині є найвпливовішою компанією в індексі S&P 500, займаючи 7,3% його ваги. Для порівняння: Apple має близько 7%, а Microsoft – 6%.

Згідно з даними LSEG, вартість Nvidia перевищує сукупну капіталізацію фондових ринків Канади й Мексики, а також усіх публічних компаній Великої Британії.

Зараз акції Nvidia торгуються з коефіцієнтом ціна/прибуток за наступні 12 місяців на рівні 32, що нижче за середній показник останніх трьох років (37).

У першому кварталі 2025 року Nvidia заробила $44,1 млрд – це на 69% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Прибуток на одну акцію становив 81 цент.

На другий квартал компанія прогнозує виручку $45 мільярдів, із можливим відхиленням у межах 2%. Публікацію звіту за квартал заплановано на 27 серпня.

Загалом, із початку року акції Nvidia зросли більш ніж на 22%, тоді як індекс напівпровідників Philadelphia SE додав близько 15%.

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