К Земле мчится астероид размером с три футбольных поля

В августе к Земле приблизится астероид 1997 QK1, который в NASA считают потенциально опасным. Длина этого небесного тела более 320 м, то есть почти как три футбольных поля, а скорость – почти 10 км в секунду.

К Земле приблизится опасный астероид

По данным Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), уже 20 августа объект приблизится к Земле на расстояние чуть больше, чем 3 млн км. Это в пределах зоны вероятного риска, ведь все объекты размером более 150 м, пролетающие ближе чем за 7,5 млн км, автоматически попадают в категорию потенциально опасных.

– Объект 1997 QK1 соответствует обоим критическим критериям: и массивный, и довольно близкий. В случае столкновения с Землей последствия могли бы быть катастрофическими, – заявляют в лаборатории NASA.

Упомянутый астероид входит в класс Apollo – это группа тел, орбиты которых пересекают земную. Астрономы подсчитали, что 1997 QK1 вращается вокруг Солнца раз в четыре с половиной года. Во время движения по орбите он то приближается к светилу, то удаляется.

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Последний раз 1997 QK1 видели в октябре 2011 года. В целом его траекторию определили на основе 186 зафиксированных наблюдений.

Несмотря на относительную близость, столкновения с Землей на этот раз не ожидается. Следующие пролеты астероида предусмотрены в ближайшие десятилетия, ученые продолжают внимательно отслеживать все потенциальные угрозы.

В марте мимо Земли пролетел потенциально опасный астероид размером с пирамиду Хеопса. Он достиг ближайшей к нашей планете точки за последние 100 лет.

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