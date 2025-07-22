До Землі мчить астероїд розміром із три футбольні поля

У серпні до Землі наблизиться астероїд 1997 QK1, який у NASA вважають потенційно небезпечним. Довжина цього небесного тіла понад 320 м, тобто майже як три футбольні поля, а швидкість – майже 10 км на секунду.

До Землі наблизиться небезпечний астероїд

За даними Лабораторії реактивного руху NASA (JPL), вже 20 серпня об’єкт наблизиться до Землі на відстань трохи більшу, ніж 3 млн км. Це в межах зони ймовірного ризику, адже всі об’єкти розміром понад 150 м, що пролітають ближче ніж за 7,5 млн км, автоматично потрапляють до категорії потенційно небезпечних.

– Об’єкт 1997 QK1 відповідає обом критичним критеріям: і масивний, і доволі близький. У разі зіткнення з Землею наслідки могли б бути катастрофічними, – заявляють у лабораторії NASA.

Згаданий астероїд входить до класу Apollo – це група тіл, орбіти яких перетинають земну. Астрономи підрахували, що 1997 QK1 обертається навколо Сонця раз на чотири із половиною роки. Під час руху по орбіті він то наближається до світила, то віддаляється.

Зараз дивляться

Востаннє 1997 QK1 бачили у жовтні 2011 року. Загалом його траєкторію визначили на основі 186 зафіксованих спостережень.

Попри відносну близькість, зіткнення із Землею цього разу не очікується. Наступні прольоти астероїда передбачені у найближчі десятиліття, науковці продовжують уважно відстежувати всі потенційні загрози.

У березні повз Землю пролетів потенційно небезпечний астероїд розміром з піраміду Хеопса. Він досягнув найближчої до нашої планети точки за останні 100 років.

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