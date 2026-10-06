Ловушка под видом Я не робот: хакеры заражают компьютеры через более 100 взломанных сайтов
Национальная команда реагирования на киберинциденты CERT-UA обнаружила новую масштабную кибератаку по распространению вирусного программного обеспечения.
Об этом сообщает Госспецсвязь.
CERT-UA предупреждает о кибератаке из-за 100 сломанных сайтов
Как сообщили в команде реагирования на киберинциденты CERT-UA, злоумышленники из группировки UAC-0277 используют технику ClickFix, размещая поддельные окна проверки безопасности на легитимных, но сломанных веб-ресурсах.
Только за сентябрь 2026 года специалисты обнаружили более 100 скомпрометированных сайтов, куда хакеры внедрили вредоносный JavaScript-код.
При переходе на сломанный сайт пользователю показывают поддельную страницу проверки Cloudflare. Под видом привычного подтверждения Я не робот посетителя побуждают скопировать и выполнить в системе специальную команду.
Если человек соглашается, на устройство автоматически загружается и устанавливается вирус.
Атака тщательно спланирована: вредоносное содержимое отображается только пользователям операционной системы Windows, которые попали на сайт через поисковики (Google, DuckDuckGo, meta.ua, bigmir.net и т.д.), и появляется не чаще двух раз в 12 часов.
В CERT-UA отмечают, что ни один официальный сервис проверки не требует от пользователей подобных действий.
— Никакая легитимная проверка (CAPTCHA, Cloudflare и т.д.) никогда не требует нажимать комбинацию клавиш Win+R, открывать командную строку или PowerShell или вставлять и выполнять любые команды. Если вы видите такое требование, немедленно закройте страницу даже если это известный вам сайт, — предостерегают специалисты CERT-UA.
Для управления инфраструктурой атаки хакеры используют технологию блокчейн (сети Polygon и Ethereum), что позволяет им незаметно изменять настройки.
Злоумышленники маскируют вирус LUNEXSTEALER под безопасные системные файлы и используют уязвимости системных драйверов Windows.
После проникновения в систему вирус тайно устанавливает в браузере вредное расширение под видом Microsoft Office Word Editor. Это позволяет хакерам:
- полностью угонять логины, пароли и историю просмотров;
- получать удаленный доступ к управлению компьютером.
Системным администраторам рекомендуют ограничить обычным пользователям доступ к окну Выполнить (Win+R) и запретить установку MSI-пакетов без прав администратора.
Также следует активировать блокировку уязвимых драйверов (Microsoft Vulnerable Driver Blocklist) и разрешить использование расширений для браузеров исключительно из “белого списка”.
Как отметили в компании, в случае обнаружения подозрительной страницы или если вы являетесь владельцем сломанного ресурса, немедленно сообщите CERT-UA по адресу: incidents@cert.gov.ua для получения инструкций по очистке сайта.