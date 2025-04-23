Уэнсдей 2 сезон: Netflix показал первый трейлер и объявил дату релиза

Netflix представил первый официальный тизер долгожданного второго сезона сериала Уэнсдей — хитового шоу о мрачной наследнице семейки Аддамс.

Главную роль в нем снова исполняет Дженна Ортега, а продолжение сериала обещает еще больше темного юмора, готического стиля и мистики.

Уэнсдей 2 сезон — что показали в трейлере

В тизере Уэнсдей проходит контроль безопасности в аэропорту, где ее заставляют опустошить карманы. Среди найденного — кастет, перцовый баллончик, ножи, нунчаки, электрошокер и боевая булава. А еще Вещь (Thing) — отрубленная кисть, спрятанная в чемодане вместе с солнцезащитным кремом, который единственный из всего вызвал вопросы у службы безопасности.

Сейчас смотрят

В новом сезоне главная героиня возвращается в Академию Невермор, где снова встречает свою соседку Энид Синклер в исполнении Эммы Майерс. Сценаристы Альфред Хоф и Майлз Миллар остались неизменными, а в истории появятся новые родственники Уэнсдей и расширится сюжетная линия ее взаимоотношений с матерью Мортишей.

Второй сезон Уэнсдей выйдет в двух частях уже этим летом. Первые серии появятся 6 августа, а остальные — 3 сентября.

Уэнсдей 2 сезон — интересные детали

Серии нового сезона больше ориентированы на хоррор, чем на романтику, как в первом. Персонажи Мортиша (Кэтрин Зета-Джонс), Гомес (Луис Гусман) и Пагсли (Исаак Ордоньес) получили статус постоянных персонажей.

В сериале мы увидим бабушку Аддамс, и в нем снова появится дядя Фестер. Также готовится спин-офф об этом герое.

К актерскому составу присоединились Билли Пайпер, Стив Бушеми, Джоанна Ламли, Эви Темплтон, Оуэн Пейнтер, Ноа Тейлор, а еще Леди Гага как приглашенная звезда. К слову, исполнительница главной роли Дженна Ортега как-то проговорилась об участии певицы в шоу.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.