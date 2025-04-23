Венздей 2 сезон: Netflix показав перший трейлер і оголосив дату релізу

Netflix презентував перший офіційний тизер довгоочікуваного другого сезону серіалу Венздей – хітового шоу про похмуру спадкоємицю сімейки Адамсів.

Головну роль у ньому знову виконує Дженна Ортега, а продовження серіалу обіцяє ще більше темного гумору, готичного стилю та містики.

Венздей 2 сезон – що показали в трейлері

У тизері Венздей проходить контроль безпеки в аеропорту, де її змушують спорожнити кишені. Серед знайденого – кастет, перцевий балончик, ножі, нунчаки, електрошокер і бойова булава. А ще Річ (Thing) – відрубана кисть, захована у валізі разом із сонцезахисним кремом, що єдиний з усього викликав питання в служби безпеки.

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У новому сезоні головна героїня повертається до Академії Невермор, де знову зустрічає свою сусідку Енід Сінклер у виконанні Емми Маєрс. Сценаристи Альфред Гоф та Майлз Міллар залишилися незмінними, а в історії з’являться нові родичі Венздей та розшириться сюжетна лінія її взаємин із матір’ю Мортішею.

Другий сезон Венздей вийде у двох частинах вже цього літа. Перші серії з’являться 6 серпня, а решта – 3 вересня.

Венздей 2 сезон – цікаві деталі

Серії нового сезону більше орієнтовані на горор, ніж на романтику, як у першому. Персонажі Мортіша (Кетрін Зета-Джонс), Гомес (Луїс Гусман) та Пагслі (Ісаак Ордоньєс) отримали статус постійних персонажів.

В серіалі ми побачимо бабусю Адамс, і в ньому знову з’явиться дядько Фестер. Також готується спіноф про цього героя.

До акторського складу приєдналися Біллі Пайпер, Стів Бушемі, Джоанна Ламлі, Еві Темплтон, Оуен Пейнтер, Ноа Тейлор, а ще Леді Гага як запрошена зірка. До слова, виконавиця головної ролі Дженна Ортега якось прохопилася про участь співачки в шоу.

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