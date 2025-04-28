Три года не живут вместе: Назар Заднепровский раскрыл, почему не ночует дома

Пара, которая 27 апреля отпраздновала 18-ю годовщину брака, призналась, что за годы совместной жизни пережила немало ссор.Актер театра и кино Назар Заднепровский и его жена Ирина впервые откровенно поделились подробностями семейного кризиса и причинами, почему уже три года не живут вместе.

Ирина и Назар Заднепровские о ссорах

Пара, которая 27 апреля отпраздновала 18-ю годовщину брака, призналась, что за годы совместной жизни пережила немало ссор. Назар рассказал, что в их семье главным способом примирения стала особая фраза: “Я все равно тебя люблю”. По его словам, именно это помогало преодолевать даже самые острые конфликты.

— У нас бывали случаи. Есть выход из этой ситуации — мамин дом. Я говорил, что нам надо пожить день-два отдельно, давайте поскучаем друг за другом, и шел жить к маме, — рассказал Заднепровский.

Назар добавил, что лучше всего на их семью действует “режим молчания”, когда оба имеют возможность оценить, насколько нужны друг другу. Ирина призналась, что ссоры часто возникали из-за эмоциональности и недоразумений в мелочах.

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Почему Ирина и Назар Заднепровские не живут вместе

Самым большим испытанием для брака, по словам пары, стала ситуация с матерью Заднепровского. Уже три года актер ночует не дома, а рядом с больной мамой, которая нуждается в постоянном уходе из-за рассеянного склероза.

— На пальцах можно пересчитать, сколько человек переночевал дома за три года. Я вам так скажу: не каждый выдержит, это трудно, — не скрывает Ирина.

Вопрос снять сиделку Назар Заднепровский не рассматривает. По его словам, мать имеет сложный характер и отказывается от помощи посторонних людей, поэтому он сделал выбор и остается рядом.

К слову, сам актер также борется с болезнью — у него сахарный диабет. Недавно о том же диагнозе рассказал ведущий Алексей Суханов, который пять лет жил, не зная о своей проблеме.

Фото: скриншот из интервью

Источник : Алина Доротюк

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