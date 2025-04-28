Три роки не живуть разом: Назар Задніпровський розкрив, чому не ночує вдома

Актор театру та кіно Назар Задніпровський та його дружина Ірина вперше відверто поділилися подробицями сімейної кризи та причинами, чому вже три роки не живуть разом.

Ірина та Назар Задніпровські про сварки

Пара, яка 27 квітня відсвяткувала 18-ту річницю шлюбу, зізналася, що за роки спільного життя пережила чимало сварок. Назар розповів, що в їхній родині головним способом примирення стала особлива фраза: “Я все одно тебе люблю”. За його словами, саме це допомагало долати навіть найгостріші конфлікти.

– У нас траплялися випадки. Є вихід з цієї ситуації – мамина хата. Я казав, що нам треба пожити день-два окремо, давайте поскучаємо одне за одним, і йшов жити до мами, – розповів Задніпровський.

Назар додав, що найкраще на їхню сім’ю діє “режим мовчання”, коли обоє мають можливість оцінити, наскільки потрібні одне одному. Ірина зізналася, що сварки часто виникали через емоційність і непорозуміння у дрібницях.

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Чому Ірина та Назар Задніпровські не живуть разом

Найбільшим випробуванням для шлюбу, за словами пара, стала ситуація з матір’ю Задніпровського. Вже три роки актор ночує не вдома, а поряд із хворою мамою, яка потребує постійного догляду через розсіяний склероз.

– На пальцях можна перелічити, скільки чоловік переночував вдома за три роки. Я вам так скажу: не кожен витримає, це важко, – не приховує Ірина.

Питання винайняти доглядальницю Назар Задніпровський не розглядає. За його словами, мати має складний характер і відмовляється від допомоги сторонніх людей, тому він зробив вибір і залишається поруч.

До слова, сам актор також бореться з хворобою – у нього цукровий діабет. Нещодавно про той самий діагноз розповів ведучий Олексій Суханов, який пʼять років жив, не знаючи про свою проблему.

Фото: скриншот з інтервʼю

Джерело : Аліна Доротюк

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