Фавориты Евровидения 2025 зажгли под легендарный хит Сердючки
Шведская группа Kaj, уверенно лидирующая в букмекерских прогнозах на Евровидение 2025, привлекла внимание фанатов ярким видео, в котором станцевала под бессмертный украинский хит Dancing Lasha Tumbai Верки Сердючки.
Именно эта песня в 2007 году принесла Украине второе место на конкурсе и стала настоящей классикой Евровидения.
Kaj из Швеции зажег под Сердючку
В подписи к видео участники Kaj не скрывая своего восхищения, назвали Сердючку своей вдохновительницей.
— Мы учились на самых лучших. Это наша дипломная работа, — написали музыканты, добавив в пост эмодзи в виде флага Украины.
Группа Kaj также везет на Евровидение 2025 в Базеле композицию, сочетающую юмор, задор и национальный колорит. Песня под названием Bara bada bastu — это ода финской традиции сауны.
Реакция сети на видео Kaj
Видео шведов сразу собрало немало положительных комментариев. Многие пользователи особенно отметили удачно выбранный украинский акцент.
- Как думаете, где Швеция будет проводить Евровидение в следующем году?
- Правильно выбрали карты, чтобы покорить украинскую аудиторию.
- Мы в Украине любим Kaj!
- Украинизация Kaj идет прекрасно! Еще одна причина дать им украинское гражданство!
- Не могу перестать смотреть! Вы дарите такую нужную позитивную энергию!
- Слава Украине!
- Верка Сердючка, ты видишь это?
Некоторые фанаты даже пошутили, что после такого KAJ уже можно официально причислить к рядам украинских исполнителей.
Фото: Kaj, Андрей Данилко