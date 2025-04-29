Фавориты Евровидения 2025 зажгли под легендарный хит Сердючки

Шведская группа Kaj, уверенно лидирующая в букмекерских прогнозах на Евровидение 2025, привлекла внимание фанатов ярким видео, в котором станцевала под бессмертный украинский хит Dancing Lasha Tumbai Верки Сердючки.

Именно эта песня в 2007 году принесла Украине второе место на конкурсе и стала настоящей классикой Евровидения.

Kaj из Швеции зажег под Сердючку

В подписи к видео участники Kaj не скрывая своего восхищения, назвали Сердючку своей вдохновительницей.

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— Мы учились на самых лучших. Это наша дипломная работа, — написали музыканты, добавив в пост эмодзи в виде флага Украины.

Группа Kaj также везет на Евровидение 2025 в Базеле композицию, сочетающую юмор, задор и национальный колорит. Песня под названием Bara bada bastu — это ода финской традиции сауны.

Реакция сети на видео Kaj

Видео шведов сразу собрало немало положительных комментариев. Многие пользователи особенно отметили удачно выбранный украинский акцент.

Как думаете, где Швеция будет проводить Евровидение в следующем году?

Правильно выбрали карты, чтобы покорить украинскую аудиторию.

Мы в Украине любим Kaj!

Украинизация Kaj идет прекрасно! Еще одна причина дать им украинское гражданство!

Не могу перестать смотреть! Вы дарите такую нужную позитивную энергию!

Слава Украине!

Верка Сердючка, ты видишь это?

Некоторые фанаты даже пошутили, что после такого KAJ уже можно официально причислить к рядам украинских исполнителей.

Фото: Kaj, Андрей Данилко

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