Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Близкие к Кремлю аналитики признали, что экономика РФ перешла к рецессии
Зеленскому дали место в первом ряду на похоронах Папы Римского, несмотря на протокол Ватикана
Кто покинул МастерШеф 15 в 9-м выпуске – на кухне с фан-базой и победителями
Срочно
Массированная атака на Киев: погибших уже 12, пострадавших — 90
Что советская власть скрывала о Чернобыльской катастрофе: 5 неизвестных фактов
Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни

Фавориты Евровидения 2025 зажгли под легендарный хит Сердючки

гурт Kaj заспівав Лаша тумбай

Шведская группа Kaj, уверенно лидирующая в букмекерских прогнозах на Евровидение 2025, привлекла внимание фанатов ярким видео, в котором станцевала под бессмертный украинский хит Dancing Lasha Tumbai Верки Сердючки.

Именно эта песня в 2007 году принесла Украине второе место на конкурсе и стала настоящей классикой Евровидения.

Kaj из Швеции зажег под Сердючку

В подписи к видео участники Kaj не скрывая своего восхищения, назвали Сердючку своей вдохновительницей.

Сейчас смотрят

— Мы учились на самых лучших. Это наша дипломная работа, — написали музыканты, добавив в пост эмодзи в виде флага Украины.

Группа Kaj также везет на Евровидение 2025 в Базеле композицию, сочетающую юмор, задор и национальный колорит. Песня под названием Bara bada bastu — это ода финской традиции сауны.

Реакция сети на видео Kaj

Видео шведов сразу собрало немало положительных комментариев. Многие пользователи особенно отметили удачно выбранный украинский акцент.

  • Как думаете, где Швеция будет проводить Евровидение в следующем году?
  • Правильно выбрали карты, чтобы покорить украинскую аудиторию.
  • Мы в Украине любим Kaj!
  • Украинизация Kaj идет прекрасно! Еще одна причина дать им украинское гражданство!
  • Не могу перестать смотреть! Вы дарите такую нужную позитивную энергию!
  • Слава Украине!
  • Верка Сердючка, ты видишь это?

Некоторые фанаты даже пошутили, что после такого KAJ уже можно официально причислить к рядам украинских исполнителей.

Читайте также
Украина на Евровидении: полная хронология выступлений и побед
всі учасники Євробачення від України

Фото: Kaj, Андрей Данилко

Євробачення 2025, Вєрка Сердючка, Швеция
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь