Украина на Евровидении: полная хронология выступлений и побед

Украина на Евровидении — это история успехов, экспериментов и ярких выступлений. С 2003 года, когда наша страна дебютировала на песенном конкурсе, она трижды становилась победительницей и ни разу не опускалась на последнее место в финале.

Факты ICTV собрали все выступления в хронологическом порядке, чтобы вспомнить путь Украины перед шоу Евровидение 2025 в Базеле, до которого остается все меньше времени.

Украина на Евровидении — все участники

2003 — Александр Пономарев — Hasta la vista (14 место)

Дебют Украины на конкурсе состоялся в латвийской Риге. Александр Пономарев представил страну с песней на английском языке. Выступление принесло Украине 14-е место, что стало достойным началом для дальнейших успехов.

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2004 — Руслана — Wild dances (1 место)

Уже в следующем году Украина впервые победила на Евровидении. Руслана с Дикими танцами поразила Европу мощной энергией и аутентичными мотивами. Ее 280 баллов обеспечили Киеву право принимать конкурс в 2005 году.

2005 — Гринджолы — Разом нас багато (19 место)

На домашнем Евровидении в Киеве группа Гринджолы выступила с песней, вдохновленной Оранжевой революцией. Несмотря на сильное послание от общества, выступление заняло лишь 19-е место.

2006 — Тина Кароль — Show Me Your Love (7 место)

В Греции Тина Кароль представила Украину с динамичной песней, которая сочетала поп с этноэлементами. Она вошла в десятку лучших, финишировав на 7-м месте.

2007 — Верка Сердючка — Dancing Lasha Tumbai (2 место)

Андрей Данилко в сценическом образе Верки Сердючки стал настоящим феноменом в Хельсинки. Более того, остается им до сих пор. Эпатажный номер и яркая фраза Lasha tumbai принесли Украине серебро. Россиянам тогда послышалось в этом выражении Раша, гудбай, что оказалось пророческим.

2008 — Ани Лорак — Shady Lady (2 место)

Предательница Ани Лорак также успела представить Украину, причем номер ей ставил кум и путинист Филипп Киркоров. В финале она уступила лишь россиянину и стороннику Путина Диме Билану, а с началом агрессии Кремля в 2014 году выбрала сторону страны-террориста. Сейчас Лорак молчит о войне и продолжает зарабатывать кровавые рубли на своих русскоязычных песнях.

2009 — Светлана Лобода — Be My Valentine (Anti-Crisis Girl) (12 место)

В Москве Светлана Лобода представила яркий и горячий танцевальный номер с барабанами. Однако заняла лишь 12-е место, хотя песня запомнилась зрителям.

2010 — Alyosha — Sweet People (10 место)

Экологическая тематика и минималистичная сценография отличали выступление Alyosha, которая сейчас известна как Елена Тополя. В финале песня об ответственности человечества за планету принесла 10-е место.

2011 — Мика Ньютон — Angel (4 место)

Сцену в Дюссельдорфе украсила песочная анимация от Ксении Симоновой. Благодаря сильному вокалу и эмоциональной атмосфере Мика Ньютон вошла в первую пятерку, заняв 4-е место.

2012 — Гайтана — Be My Guest (15 место)

В Баку Гайтана приглашала гостей в Украину. Хотя песня была драйвовой, зрительское голосование не принесло высоких баллов, и в финале она финишировала 15-й.

2013 — Злата Огневич — Gravity (3 место)

Злата Огневич соединила эпос, сказочность и мощный вокал. Третье место в финале стало подтверждением стабильного присутствия Украины в верхушке конкурса.

2014 — Мария Яремчук — Tick-Tock (6 место)

Мария Яремчук открывала финал в Копенгагене. Ее номер с акробатом в колесе и современной поп-композицией позволил Украине получить 6-е место.

2015 — Отказ от участия

Из-за войны на Донбассе, финансового кризиса и реорганизации НТКУ Украина отказалась от участия в конкурсе.

2016 — Джамала — 1944 (1 место)

Песня о депортации крымских татар принесла Украине вторую победу на Евровидении. Композиция стала исторической, а выступление — символом борьбы за правду и достоинство.

2017 — O.Torvald — Time (24 место)

Рок-группа O.Torvald выступала как хозяин конкурса. Впрочем, трек Time не смог пробиться в фавориты — 24-е место стало самым низким результатом в истории Украины на Евровидении.

2018 — Melovin — Under the Ladder (17 место)

Певец с пылающим на сцене пианино и нетипичным имиджем запомнился зрителям, но пробиться в первую десятку у него не получилось — 17-е место в итоге.

2019 — Отказ от участия

Победительница нацотбора Maruv оскандалилась во время Нацотбора, затормозив на вопросе чей Крым? Потом выяснилось, что артистка слишком благосклонно относится к вступлениям перед российскими слушателями. В результате она не подписала контракт с НОТУ. Другие претенденты также отказались от участия, так Украина во второй раз пропустила участие в конкурсе.

2020 — Конкурс отменен

Группа Go_A должна была выступить с песней Соловей, но из-за пандемии Covid-19 конкурс не состоялся.

2021 — Go_A — Shum (5 место)

В Роттердаме Украина удивила Европу электрофолком. Песня Шум вошла в первую пятерку и стала одним из самых популярных треков года.

2022 — Kalush Orchestra — Stefania (1 место)

Песня, посвященная матери, на фоне полномасштабного вторжения России в Украину звучала как обращение к миру. Победа была абсолютной — рекордные 439 баллов от зрителей.

2023 — Tvorcha — Heart of Steel (6 место)

Конкурс из-за ситуации с безопасностью решили перенести в Ливерпуль, ведь представитель Великобритании занял второе место и британцы протянули украинцам руку помощи в сложные времена. Песня о стойкости и несокрушимости принесла Украине 6-е место.

2024 — Alyona Alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria (3 место)

Феминистическая песня о силе женщин стала одной из самых ярких в Мальме. Дуэт набрал 453 балла и принес Украине бронзовую награду.

2025 — Ziferblat — Bird of Pray

На Евровидении 2025, которое пройдет в швейцарском Базеле, Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Композиция прозвучит на английском и украинском языках и обещает быть поэтической, глубокой и эмоциональной.

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