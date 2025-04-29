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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя

Фаворити Євробачення 2025 запалили під легендарний хіт Сердючки

гурт Kaj заспівав Лаша тумбай

Шведський гурт Kaj, що впевнено лідирує у букмекерських прогнозах на Євробачення 2025, привернув увагу фанатів яскравим відео, в якому станцював під безсмертний український хіт Dancing Lasha Tumbai Вєрки Сердючки.

Саме ця пісня у 2007 році принесла Україні друге місце на конкурсі й стала справжньою класикою Євробачення.

Kaj зі Швеції запалив під Сердючку

У підписі до відео учасники Kaj не приховуючи свого захоплення, назвали Сердючку своєю натхненницею.

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– Ми вчилися на найкращих. Це наша дипломна робота, – написали музиканти, додавши в пост емодзі у вигляді прапора України.

Гурт Kaj також везе на Євробачення 2025 у Базелі композицію, що поєднує гумор, запал і національний колорит. Пісня під назвою Bara bada bastu – це ода фінській традиції сауни.

Реакція мережі на відео Kaj

Відео шведів одразу зібрало чимало схвальних коментарів. Багато користувачів особливо відзначили вдало обраний український акцент.

  • Як гадаєте, де Швеція проводитиме Євробачення наступного року?
  • Правильно обрали карти, щоби підкорити українську аудиторію.
  • Ми в Україні любимо Kaj!
  • Українізація Kaj іде чудово! Ще одна причина дати їм українське громадянство!
  • Не можу припинити дивитися! Ви даруєте таку потрібну позитивну енергію!
  • Слава Україні!
  • Вєрка Сердючка, ти бачиш це?

Деякі фанати навіть пожартували, що після такого KAJ уже можна офіційно зарахувати до лав українських виконавців.

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Фото: Kaj, Андрій Данилко

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