Фаворити Євробачення 2025 запалили під легендарний хіт Сердючки
Шведський гурт Kaj, що впевнено лідирує у букмекерських прогнозах на Євробачення 2025, привернув увагу фанатів яскравим відео, в якому станцював під безсмертний український хіт Dancing Lasha Tumbai Вєрки Сердючки.
Саме ця пісня у 2007 році принесла Україні друге місце на конкурсі й стала справжньою класикою Євробачення.
Kaj зі Швеції запалив під Сердючку
У підписі до відео учасники Kaj не приховуючи свого захоплення, назвали Сердючку своєю натхненницею.
– Ми вчилися на найкращих. Це наша дипломна робота, – написали музиканти, додавши в пост емодзі у вигляді прапора України.
Гурт Kaj також везе на Євробачення 2025 у Базелі композицію, що поєднує гумор, запал і національний колорит. Пісня під назвою Bara bada bastu – це ода фінській традиції сауни.
Реакція мережі на відео Kaj
Відео шведів одразу зібрало чимало схвальних коментарів. Багато користувачів особливо відзначили вдало обраний український акцент.
- Як гадаєте, де Швеція проводитиме Євробачення наступного року?
- Правильно обрали карти, щоби підкорити українську аудиторію.
- Ми в Україні любимо Kaj!
- Українізація Kaj іде чудово! Ще одна причина дати їм українське громадянство!
- Не можу припинити дивитися! Ви даруєте таку потрібну позитивну енергію!
- Слава Україні!
- Вєрка Сердючка, ти бачиш це?
Деякі фанати навіть пожартували, що після такого KAJ уже можна офіційно зарахувати до лав українських виконавців.
Фото: Kaj, Андрій Данилко