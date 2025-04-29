Фаворити Євробачення 2025 запалили під легендарний хіт Сердючки

Шведський гурт Kaj, що впевнено лідирує у букмекерських прогнозах на Євробачення 2025, привернув увагу фанатів яскравим відео, в якому станцював під безсмертний український хіт Dancing Lasha Tumbai Вєрки Сердючки.

Саме ця пісня у 2007 році принесла Україні друге місце на конкурсі й стала справжньою класикою Євробачення.

Kaj зі Швеції запалив під Сердючку

У підписі до відео учасники Kaj не приховуючи свого захоплення, назвали Сердючку своєю натхненницею.

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– Ми вчилися на найкращих. Це наша дипломна робота, – написали музиканти, додавши в пост емодзі у вигляді прапора України.

Гурт Kaj також везе на Євробачення 2025 у Базелі композицію, що поєднує гумор, запал і національний колорит. Пісня під назвою Bara bada bastu – це ода фінській традиції сауни.

Реакція мережі на відео Kaj

Відео шведів одразу зібрало чимало схвальних коментарів. Багато користувачів особливо відзначили вдало обраний український акцент.

Як гадаєте, де Швеція проводитиме Євробачення наступного року?

Правильно обрали карти, щоби підкорити українську аудиторію.

Ми в Україні любимо Kaj!

Українізація Kaj іде чудово! Ще одна причина дати їм українське громадянство!

Не можу припинити дивитися! Ви даруєте таку потрібну позитивну енергію!

Слава Україні!

Вєрка Сердючка, ти бачиш це?

Деякі фанати навіть пожартували, що після такого KAJ уже можна офіційно зарахувати до лав українських виконавців.

Фото: Kaj, Андрій Данилко

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