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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя

Ставки букмекерів на Євробачення 2025: Україна вже не в десятці

прогнози букмекерів на Євробачення 2025

Букмекери продовжують приймати ставки на учасників Євробачення 2025, до якого лишається все менше часу.

Кардинальних зрушень у прогнозній таблиці не відбувається, проте Україна не значно, але зсунулася вниз у рейтингу.

Нагадаємо, що до швейцарського Базеля у травні поїде гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

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Прогнози букмекерів на Євробачення 2025

На першій сходинці таблиці, що містить назви 38 країн, стабільно тримається Швеція з 38% та піснею про сауну від комедійного гурту Kaj, якому багато хто віщує перемогу.

Далі перша пʼятірка також лишається без особливих сюрпризів, тільки відсотки за ставками змінюються та деякі країни міняються місцями. На другому місці так само перебуває Австрія (15%), за нею замикає першу трійку Франція (9%). Ізраїль та Нідерланди помінялися місцями, хоча шанси на виграш їм дають однакові – по 5%.

прогноз букмекерів на Євробачення 2025

Фото: скриншот таблиці з прогнозом букмекерів на Євробачення 2025

Україна доволі довго утримувала десяту сходинку в таблиці, але вже не перший день посідає 11-ту, поступившись місцем в десятці Албанії.

Аутсайдери та інші учасники прогнозу

Починаючи з 11-ї позиції, у списку розташувалися країни, чиї шанси на перемогу станом на зараз оцінюють лише в 1%. Проте зросла кількість аутсайдерів зі ще нижчим показником. Таких було девять, а стало 12: Азербайджан, Словенія, Данія, Сербія, Люксембург, Вірменія, Португалія, Латвія, Грузія, Ісландія, Чорногорія та Хорватія.

Прогнози букмекерів на Євробачення 2025 формуються на основі загальної репутації країн, попередніх результатів та інтересу до учасників.

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Фото: скриншот з каналу Eurovision Song Contest

Ziferblat, Євробачення 2025
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