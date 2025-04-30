Дочь Роберта Де Ниро впервые публично заявила о трансгендерности

29-летняя Эйрин Де Ниро, дочь голливудского актера Роберта Де Ниро и модели и актрисы Туки Смит, публично рассказала о своем каминг-ауте как трансгендерной женщины.

Это впервые она открыто поделилась своей историей в интервью для Them, после того, как таблоиды без ее согласия опубликовали фото с подписями вроде “сын Де Ниро с новым обликом”.

— Есть разница между тем, чтобы быть видимой и чтобы быть увиденной. Я была видимой. Но меня еще не видели, — сказала Эйрин.

Эйрин Де Ниро о трансгендерном переходе

По словам Эйрин, ни одно из изданий не обратилось к ней за комментарием. Материалы сосредоточились на ее внешности и звездных родственниках, почти не затронув саму ее.

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Родившаяся в 1995 году, Эйрин росла в тени голливудской славы, однако ее детство было непростым из-за буллинга, расовой идентичности и несоответствия навязанным стандартам красоты.

— Я всегда была больше других. В моей семье все были стройные или спортивные, я же — нет. Поэтому всегда чувствовала себя “слишком” или “недостаточно”, — вспоминает она.

В средней школе Эйрин еще парнем, которого звали Аарон, сделала камингаут как гей, а настоящее осознание себя как трансженщины пришло позже. В ноябре 2024 года она начала гормональную терапию, стремясь сохранить феминность.

Несмотря на фамилию, Эйрин Де Ниро выбрала строить карьеру без отцовских связей — в модельном деле и актерской озвучке. Она мечтает не только об успехе, а прежде всего о возможности вдохновлять других.

— Я хочу быть примером для хотя бы одного человека, который так же темнокожий, квир и не носит XS. Я хочу, чтобы у таких людей была своя Хантер Шафер, — говорит девушка.

Сейчас Эйрин также учится на психотерапевта, чтобы помогать тем, кто, как и она, вырастал в непонимании и одиночестве, преодолевать внутренние травмы. У нее есть также брат-близнец Джулиан. Они появились на свет от суррогатной матери в 1995 году. Звездный отец пока никак не комментировал трансгендерный переход своего ребенка.

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