Донька Роберта Де Ніро вперше публічно заявила про трансгендерність

29-річна Ейрін Де Ніро, донька голлівудського актора Роберта Де Ніро та моделі й акторки Тукі Сміт, публічно розповіла про свій камінгаут як трансгендерної жінки.

Це вперше вона відкрито поділилася своєю історією в інтерв’ю для Them, після того як таблоїди без її згоди опублікували фото з підписами на кшталт “син Де Ніро з новим виглядом”.

– Є різниця між тим, щоб бути видимою і щоб бути побаченою. Я була видимою. Але мене ще не бачили, – сказала Ейрін.

Ейрін Де Ніро про трансгендерний перехід

За словами Ейрін, жодне з видань не звернулося до неї за коментарем. Матеріали зосередилися на її зовнішності та зіркових родичах, майже не торкнувшись самої неї.

Зараз дивляться

Народжена у 1995 році, Ейрін росла в тіні голлівудської слави, проте її дитинство було непростим через булінг, расову ідентичність і невідповідність нав’язаним стандартам краси.

– Я завжди була більша за інших. У моїй родині всі були стрункі або спортивні, я ж – ні. Тож завжди почувалася “занадто” або “недостатньо”, – згадує вона.

У середній школі Ейрін ще хлопцем, якого звали Аарон, зробила камінгаут як гей, а справжнє усвідомлення себе як трансжінки прийшло пізніше. У листопаді 2024 року вона почала гормональну терапію, прагнучи зберегти фемінність.

Попри прізвище, Ейрін Де Ніро обрала будувати кар’єру без батькових зв’язків – у модельній справі та акторській озвучці. Вона мріє не лише про успіх, а насамперед про можливість надихати інших.

– Я хочу бути прикладом для бодай однієї людини, яка так само темношкіра, квір і не носить XS. Я хочу, щоб у таких людей була своя Гантер Шафер, – каже дівчина.

Зараз Ейрін також навчається на психотерапевтку, щоби допомагати тим, хто, як і вона, виростав у нерозумінні та самотності, долати внутрішні травми. У неї є також брат-близнюк Джуліан. Вони зʼявилися на світ від сурогатної матері у 1995 році. Зірковий батько наразі ніяк не коментував трансгендерний перехід своєї дитини.

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