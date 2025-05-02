Вместе с МВД: ICTV2 снимает сериал Служба 112 — экшн о современных героях

Телеканал ICTV2 совместно с МВД Украины снимает 16-серийную драму Служба 112 — историю о тех, кто ежедневно спасает жизни.

Главные герои проекта — полицейские, спасатели и парамедики, которые оперативно реагируют на любой вызов, поддерживают друг друга и в сложные военные времена не останавливаются перед опасностью.

Сериал Служба 112 — сюжет

В центре событий телепроекта не только экшн, но и личные истории 14 персонажей: их потери, травмы, надежды. Многие сюжеты основаны на реальных случаях. История разворачивается в современном Киеве.

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— Персонажи нашего проекта ежедневно рискуют своей жизнью ради других. Каждая серия будет раскрывать их истории, рассказывать о травмах в контексте войны, опыте, их жизни. Камера будет показывать их эмоции крупным планом, глаза, благодаря чему зрители смогут почувствовать то, что переживают герои. Нашу команду ждут масштабные съемки: экшн-сцены, опасные трюки, работа на интересных локациях и интерьерах, — говорит режиссер Сергей Сторожев.

Работа над проектом стартовала почти год назад. Команда сериала активно сотрудничает с МВД Украины: эксперты помогают с деталями сценария, консультируют по правдивому воспроизведению событий, оценивают точность каждой сцены.

Для Службы 112 построили масштабные декорации — с настоящими гаражами, участками, комнатами отдыха и раздевалками. В кадре появятся реальные полицейские и спасательные машины, а актеры носят настоящую форму ГСЧС и полиции.

— 112 — это один номер, за которым стоят несколько команд профессиональных специалистов, которые оказывают комплексную экстренную помощь людям. То, чего люди не видят, когда звонят на 112, — это то, что они могут увидеть в этом фильме: это полицейские, спасатели, медицинская помощь, газовая служба. Не нужно звонить отдельно на все службы, достаточно набрать один номер — и помощь уже в пути. Понятно, что гражданам интересно узнать, какие события происходят за кулисами Службы 112, — отметила заместитель директора департамента коммуникации МВД Украины Александра Гаврилко.

Сериал Служба 112 — актерский состав

В сериале задействованы звезды украинского экрана Андрей Исаенко, Анастасия Карпенко, Юрий Выхованец, Екатерина Варченко, Роман Ясиновский, Артем Позняк и Олег Гоцуляк.

Во время первого съемочного дня на площадке уже работали Карпенко и Выхованец, которые играют напарников. Поздравить команду пришли также Исаенко и Гоцуляк, а поддержать — представители МВД.

— Перед моей героиней стоят серьезные вызовы, один из которых — найти баланс между семьей и работой. И я очень хорошо понимаю ее: сегодня я впервые надела полицейскую форму — и так же ищу баланс. Хочется быть убедительной в кадре — уверенно держать пистолет, общаться, как это делают полицейские. Чувствую ответственность за героиню, мне есть над чем работать, и это интересно. Также будет много разных трюков, но я подготовленный боец, потому что занимаюсь боксом, кикбоксингом, тайским боксом, — рассказала Анастасия Карпенко.

Съемочный процесс будет проходить на территории Киева и области. Премьера состоится на телеканале ICTV2. Дату выхода первого эпизода шоураннеры обещали раскрыть позже.

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