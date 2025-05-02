Разом з МВС: ICTV2 знімає серіал Служба 112 – екшн про сучасних героїв

Телеканал ICTV2 спільно з МВС України знімає 16-серійну драму Служба 112 – історію про тих, хто щодня рятує життя.

Головні герої проєкту – поліцейські, рятувальники та парамедики, які оперативно реагують на будь-який виклик, підтримують одне одного, і в складні воєнні часи не зупиняються перед небезпекою.

Серіал Служба 112 – сюжет

У центрі подій телепроєкту не лише екшн, а й особисті історії 14 персонажів: їхні втрати, травми, надії. Багато сюжетів засновано на реальних випадках. Історія розгортається у сучасному Києві.

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– Персонажі нашого проєкту щодня ризикують своїм життям заради інших. Кожна серія розкриватиме їхні історії, розповідатиме про травми в контексті війни, досвід, їхнє життя. Камера показуватиме їхні емоції великим планом, очі, завдяки чому глядачі зможуть відчути те, що переживають герої. Нашу команду чекають масштабні зйомки: екшн-сцени, небезпечні трюки, робота на цікавих локаціях і інтер’єрах, – каже режисер Сергій Сторожев.

Робота над проєктом стартувала майже рік тому. Команда серіалу активно співпрацює з МВС України: експерти допомагають із деталями сценарію, консультують щодо правдивого відтворення подій, оцінюють точність кожної сцени.

Для Служби 112 побудували масштабні декорації – зі справжніми гаражами, дільницями, кімнатами відпочинку та роздягальнями. У кадрі з’являться реальні поліцейські й рятувальні машини, а актори носять справжню форму ДСНС і поліції.

– 112 – це один номер, за яким стоять декілька команд професійних фахівців, які надають комплексну екстрену допомогу людям. Те, чого люди не бачать, коли телефонують на 112, – це те, що вони можуть побачити у цьому фільмі: це поліцейські, рятувальники, медична допомога, газова служба. Не потрібно дзвонити окремо на всі служби, достатньо набрати один номер – і допомога вже в дорозі. Зрозуміло, що громадянам цікаво дізнатися, які події відбуваються за лаштунками Служби 112, – зазначила заступниця директора департаменту комунікації МВС України Олександра Гаврилко.

Серіал Служба 112 – акторський склад

У серіалі задіяні зірки українського екрана Андрій Ісаєнко, Анастасія Карпенко, Юрій Вихованець, Катерина Варченко, Роман Ясіновський, Артем Позняк та Олег Гоцуляк.

Під час першого знімального дня на майданчику вже працювали Карпенко та Вихованець, які грають напарників. Привітати команду прийшли також Ісаєнко й Гоцуляк, а підтримати – представники МВС.

– Перед моєю героїнею стоять серйозні виклики, один з яких – найти баланс між родиною і роботою. І я дуже добре розумію її: сьогодні я вперше одягла поліцейську форму – і так само шукаю баланс. Хочеться бути переконливою у кадрі – впевнено тримати пістолет, спілкуватися, як це роблять поліцейські. Відчуваю відповідальність за героїню, мені є над чим працювати, і це цікаво. Також буде багато різних трюків, але я підготовлений боєць, бо займаюся боксом, кікбоксингом, тайським боксом, – розповіла Анастасія Карпенко.

Знімальний процес відбуватиметься на території Києва та області. Премʼєра відбудеться на телеканалі ICTV2. Дату виходу першого епізоду шоуранери обіцяли розкрити пізніше.

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