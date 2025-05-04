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Ирина Гамалий, редактор сайта

В Бразилии полиция сорвала попытку теракта на концерте Леди Гаги

Леді Гага
Фото: Depositphotos

В Бразилии правоохранители смогли предотвратить террористический акт, который планировался во время концерта всемирно известной певицы Леди Гаги.

Полиция заявила о предупреждении взрыва, который должен был произойти на знаменитом пляже Копакабана в городе Рио-де-Жанейро, сообщает ВВС.

Полиция предупредила теракт на концерте Леди Гаги

По имеющейся информации, организаторы преступного заговора пытались завербовать сообщников для совершения нападения с использованием самодельных взрывных устройств.

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Предварительно установлено, что главной целью теракта было получение популярности в социальных сетях.

Правоохранительные органы сообщили о задержании лиц, причастных к заговору, среди которых — главный подозреваемый, которого арестовали за незаконное хранение огнестрельного оружия, а также подросток, у которого обнаружили детскую порнографию.

Кроме того, полиция отметила, что задержанные лица активно способствовали радикализации молодежи и распространению экстремистских идей.

В Министерстве юстиции Бразилии уточнили, что заговорщики выдавали себя за фанатов Леди Гаги.

В рамках операции под названием Фальшивые монстры полиция провела обыски в нескольких штатах страны, во время которых изъяла электронные устройства и другие доказательства.

Бесплатный концерт Леди Гаги на пляже Копакабана посетили около 2 млн человек.

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Бразилія, Концерт, Леди Гага, Теракты
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