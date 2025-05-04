В Бразилии полиция сорвала попытку теракта на концерте Леди Гаги
В Бразилии правоохранители смогли предотвратить террористический акт, который планировался во время концерта всемирно известной певицы Леди Гаги.
Полиция заявила о предупреждении взрыва, который должен был произойти на знаменитом пляже Копакабана в городе Рио-де-Жанейро, сообщает ВВС.
Полиция предупредила теракт на концерте Леди Гаги
По имеющейся информации, организаторы преступного заговора пытались завербовать сообщников для совершения нападения с использованием самодельных взрывных устройств.
Предварительно установлено, что главной целью теракта было получение популярности в социальных сетях.
2,1 milhões de pessoas em Copacabana!
Gaga, obrigada por fazer história com a gente!
Fonte: Produção, Prefeitura e PM pic.twitter.com/ARJoUsh9no
— Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) May 4, 2025
Правоохранительные органы сообщили о задержании лиц, причастных к заговору, среди которых — главный подозреваемый, которого арестовали за незаконное хранение огнестрельного оружия, а также подросток, у которого обнаружили детскую порнографию.
Кроме того, полиция отметила, что задержанные лица активно способствовали радикализации молодежи и распространению экстремистских идей.
В Министерстве юстиции Бразилии уточнили, что заговорщики выдавали себя за фанатов Леди Гаги.
В рамках операции под названием Фальшивые монстры полиция провела обыски в нескольких штатах страны, во время которых изъяла электронные устройства и другие доказательства.
Бесплатный концерт Леди Гаги на пляже Копакабана посетили около 2 млн человек.