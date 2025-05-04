У Бразилії поліція зірвала спробу теракту на концерті Леді Гаги

У Бразилії правоохоронці змогли запобігти терористичному акту, який планувався під час концерту всесвітньо відомої співачки Леді Гаги.

Поліція заявила про попередження вибуху, що мав статися на знаменитому пляжі Копакабана в місті Ріо-де-Жанейро, повідомляє ВВС.

Поліція попередила теракт на концерті Леді Гаги

За наявною інформацією, організатори злочинної змови намагалися завербувати спільників для здійснення нападів із використанням саморобних вибухових пристроїв.

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Попередньо встановлено, що головною метою теракту було здобуття популярності у соціальних мережах.

2,1 milhões de pessoas em Copacabana!

Gaga, obrigada por fazer história com a gente! Fonte: Produção, Prefeitura e PM pic.twitter.com/ARJoUsh9no — Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) May 4, 2025

Правоохоронні органи повідомили про затримання осіб, причетних до змови, серед яких – головний підозрюваний, якого заарештували за незаконне зберігання вогнепальної зброї, а також підліток, у якого виявили дитячу порнографію.

Крім того, поліція зазначила, що затримані особи активно сприяли радикалізації молоді та поширенню екстремістських ідей.

У Міністерстві юстиції Бразилії уточнили, що змовники видавали себе за фанатів Леді Гаги. У межах операції під назвою Фальшиві монстри поліція здійснила обшуки у кількох штатах країни, під час яких вилучила електронні пристрої та інші докази.

Безкоштовний концерт Леді Гаги на пляжі Копакабана відвідали близько 2 млн людей.

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