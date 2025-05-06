Наш выбор — жить здесь: Андрей Исаенко о личном, войне и почему не боится ТЦК

Он может быть суровым майором полиции в кино, любящим отцом в реальной жизни и сознательным украинцем по своей сути.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV звезда украинского театра и кино Андрей Исаенко рассказал, как в юности ездил брать полицейского на взятки, как на самом деле реагирует на славу, готов ли стать к оружию и почему не покажет дочери ни одного из российских проектов со своим участием.

Андрей Исаенко о ролях

— 19 мая на ICTV2 состоится премьера полицейского ситкома Майор Сковорода, где зрители увидят вас в главной роли. Также стартовали съемки экшн-драмы с МВД Служба 112. Насколько вам близка профессия правоохранителя?

Сейчас смотрят

— Мне это всегда было интересно. Я даже когда-то помогал папе одноклассника, который работал в Службе внутренней безопасности: ездили с ним на задержание в качестве свидетелей, когда брали на взятке одного полицейского. Мне лет 20 было. Это было даже иногда страшно, но очень интересно понять, как люди думают, как они справляются со всем этим, что на них наваливается.

— Лично у вас были проблемы с полицией когда-то?

— Я всегда был, скажем так, законопослушный. Может админка какая-то еще с университетских лет, но ничего страшного не было. Даже нарушаю правила очень-очень редко.

— Еще одна роль, которую вы скоро примеряете на себя — роль ведущего программы Утро в большом городе на ICTV2. Как думаете, будет комфортно по ту сторону — не в роли кинозвезды, у которой берут интервью, а в роли телевизионщика?

— Надо это попробовать, чтобы понять, но, думаю, будет интересно. Я таким еще никогда не занимался, поэтому это для меня новый опыт и открытие каких-то новых горизонтов.

Андрей Исаенко о славе и заработках

— К слову, как часто вас узнают на улице? Как вы реагируете на это?

— Если люди просят сфотографироваться, то я охотно это сделаю. Если это доставит человеку какое-то удовольствие или какую-то добрую теплую эмоцию, то мне приятно дарить ее людям. Узнают довольно часто, и я никогда не ухожу, если просят сфотографироваться.

Единственное исключение — если это большое место. Например, мы ходили в цирк, там много людей было, все выходили и ко мне подошли сфотографироваться. Я сфотографировался, но сразу накинул капюшон и убежал оттуда, потому что моя семья меня ждала бы очень долго, пока я со всеми перефотографировался. Они бы замерзли, и это было бы неправильно по отношению к моим родным.

— Слава — это хорошо, но ведь хочется не только морального, но и материального удовлетворения от работы. Многие из ваших коллег говорят, что до полномасштабки было лучше с деньгами. Но тогда в наших проектах часто снимали россиян, которые получали больше украинцев. Так действительно было лучше?

— После 2014 года их все равно стало меньше в разы. Первые годы агрессии их вообще не было, а уже 2016-2017 годы они начали появляться. Но все равно были приоритеты и сериалы, которые снимались за государственный счет, и они все делались на украинском языке с украинскими актерами и в главных ролях тоже.