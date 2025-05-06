Наш вибір – жити тут: Андрій Ісаєнко про особисте, війну та чому не боїться ТЦК

Він може бути суворим майором поліції в кіно, люблячим батьком у реальному житті й свідомим українцем за своєю сутністю.

В ексклюзивному інтервʼю Фактам ICTV зірка українського театру та кіно Андрій Ісаєнко розповів, як у юності їздив брати поліцейського на хабарі, як насправді реагує на славу, чи готовий стати до зброї та чому не покаже доньці жодного з російських проєктів зі своєю участю.

Андрій Ісаєнко про ролі

– 19 травня на ICTV2 відбудеться премʼєра поліцейського ситкому Майор Сковорода, де глядачі побачать вас у головній ролі. Також стартували зйомки екшн-драми з МВС Служба 112. Наскільки вам близька професія правоохоронця?

Зараз дивляться

– Мені це завжди було цікаво. Я навіть колись допомагав татові однокласника, що працював у Службі внутрішньої безпеки: їздили із ним на затримання як свідки, коли брали на хабарі одного поліціянта. Мені років 20 було. Це було навіть інколи страшно, але дуже цікаво зрозуміти, як люди думають, як вони вправляються з усім цим, що на них навалюється.

– Особисто ви мали проблеми з поліцією колись?

– Я завжди був, скажімо так, законослухняний. Може адмінка якась ще з університетських років, але нічого страшного не було. Навіть порушую правила дуже-дуже рідко.

– Ще одна роль, яку ви скоро приміряєте на себе – роль ведучого програми Ранок у великому місті на ICTV2. Як гадаєте, чи буде комфортно по той бік – не у ролі кінозірки, в якої беруть інтервʼю, а в ролі телевізійника?

– Треба це спробувати, щоби зрозуміти, але, думаю, буде цікаво. Я таким ще ніколи не займався, тому це для мене новий досвід і відкриття якихось нових обріїв.

Андрій Ісаєнко про славу та заробітки

– До слова, як часто вас впізнають на вулиці? Як ви реагуєте на це?

– Якщо люди просять сфотографуватися, то я залюбки це зроблю. Якщо це принесе людині якесь задоволення або якусь добру теплу емоцію, то мені приємно дарувати її людям. Впізнають доволі часто, і я ніколи не йду, якщо просять сфотографуватися

Єдиний виняток – якщо це велике місце. Наприклад, ми ходили в цирк, там багато людей було, всі виходили й до мене підійшли сфотографуватися. Я сфотографувався, але одразу накинув капюшон і побіг звідти, тому що моя родина мене чекала б дуже довго, поки я з усіма перефотографувався. Вони б змерзли, й це було б неправильно щодо моїх рідних.

– Слава – це добре, але ж хочеться не лише морального, а й матеріального задоволення від роботи. Багато хто з ваших колег каже, що до повномасштабки було краще з грошима. Але ж тоді в наших проєктах часто знімали росіян, які отримували більше за українців. То справді було краще?

– Після 2014 року їх все одно стало менше в рази. Перші роки агресії їх взагалі не було, а вже 2016-2017 роки вони почали зʼявлятися. Але все одно були пріоритети й серіали, які знімалися державним коштом, і вони всі робилися українською мовою з українськими акторами й у головних ролях теж.