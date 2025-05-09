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Нелегкая судьба: Фреймут объяснила, почему ее муж не может отказаться от паспорта РФ

Ольга Фреймут, Володимир Локотко

Телеведущая Ольга Фреймут объяснила, почему ее муж Владимир Локотко не может отказаться от российского паспорта.

Фреймут о российском паспорте мужа

Ольга отметила, что Владимир пользуется паспортом Казахстана, однако от российского гражданства он не может отказаться, ведь для этого нужно поехать в страну-агрессора РФ и получить там определенную справку.

— Люди, которые имеют российский паспорт, к сожалению, не могут от него отказаться так легко, даже если бы этого хотели. В Украине у него есть вид на жительство. Он живет и работает в Украине 18 лет, — сказала Фреймут в интервью Рамине Эсхакзай.

По словам ведущей, она всегда воспринимала Локотко как иностранца, ведь он родился в Казахстане, образование получил в России, а с 2006 года начал жить и работать в Украине.

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Впрочем, Ольга никогда не сомневалась в проукраинской позиции своего мужа, которую он демонстрировал действиями.

— У меня первый муж — британец, а второй — россиянин. Я к этому нормально относилась, потому что для меня важно было видеть, кто он. Когда Россия наложила на моего мужа санкции, то это был шок для нашей семьи. Потому что у него нелегкая судьба. Враг народа — это неприятный титул. Но здесь тебя все равно не будут понимать, потому что ты частично имеешь российское образование и жизнь, — сказала ведущая.

Фреймут добавила, что Локотко сейчас работает в медиа, а также имеет свой бизнес.

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Фото: Ольга Фреймут

Ольга Фреймут
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