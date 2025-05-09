Нелегкая судьба: Фреймут объяснила, почему ее муж не может отказаться от паспорта РФ

Телеведущая Ольга Фреймут объяснила, почему ее муж Владимир Локотко не может отказаться от российского паспорта.

Фреймут о российском паспорте мужа

Ольга отметила, что Владимир пользуется паспортом Казахстана, однако от российского гражданства он не может отказаться, ведь для этого нужно поехать в страну-агрессора РФ и получить там определенную справку.

— Люди, которые имеют российский паспорт, к сожалению, не могут от него отказаться так легко, даже если бы этого хотели. В Украине у него есть вид на жительство. Он живет и работает в Украине 18 лет, — сказала Фреймут в интервью Рамине Эсхакзай.

По словам ведущей, она всегда воспринимала Локотко как иностранца, ведь он родился в Казахстане, образование получил в России, а с 2006 года начал жить и работать в Украине.

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Впрочем, Ольга никогда не сомневалась в проукраинской позиции своего мужа, которую он демонстрировал действиями.

— У меня первый муж — британец, а второй — россиянин. Я к этому нормально относилась, потому что для меня важно было видеть, кто он. Когда Россия наложила на моего мужа санкции, то это был шок для нашей семьи. Потому что у него нелегкая судьба. Враг народа — это неприятный титул. Но здесь тебя все равно не будут понимать, потому что ты частично имеешь российское образование и жизнь, — сказала ведущая.

Фреймут добавила, что Локотко сейчас работает в медиа, а также имеет свой бизнес.

Фото: Ольга Фреймут

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