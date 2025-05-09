Нелегка доля: Фреймут пояснила, чому її чоловік не може відмовитися від паспорта РФ

Телеведуча Ольга Фреймут пояснила, чому її чоловік Володимир Локотко не може відмовитися від російського паспорта.

Фреймут про російський паспорт чоловіка

Ольга зазначила, що Володимир користується паспортом Казахстану, однак від російського громадянства він не може відмовитися, адже для цього потрібно поїхати до країни-агресора РФ і отримати там певну довідку.

– Люди, які мають російський паспорт, на жаль, не можуть від нього відмовитися так легко, навіть якщо б цього хотіли. В Україні у нього посвідка. Він живе й працює в Україні 18 років, – сказала Фреймут в інтерв’ю Раміні Есхакзай.

За словами ведучої, вона завжди сприймала Локотка як іноземця, адже він народився в Казахстані, освіту отримав у Росії, а з 2006 року почав жити і працювати в Україні.

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Утім, Ольга ніколи не сумнівалася в проукраїнській позиції свого чоловіка, яку він демонстрував діями.

– У мене перший чоловік – британець, а інший – росіянин. Я до цього нормально ставилася, бо для мене важливо було бачити, хто він. Коли Росія наклала на мого чоловіка санкції, то це був шок для нашої сім’ї. Бо в нього нелегка доля. Ворог народу – це неприємний титул. Але тут тебе все одно не будуть розуміти, бо ти частково маєш російську освіту й життя, – сказала ведуча.

Фреймут додала, що Локотко наразі працює у медіа, а також має свій бізнес.

Фото: Ольга Фреймут

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