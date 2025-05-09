Публичное противостояние Мандзюк и Алхим: все, что известно о скандале

Уже почти неделю в соцсетях продолжается скандал с участием блогеров Елены Мандзюк и Анны Алхим.

Началось все с поведения Алхим на крестинах детей блогера Стаси Макеевой, которое вызвало открытый конфликт с угрозами, привлечением полиции и бегством Алхим за границу.

Все, что известно о скандале, по поводу которого уже высказались и другие блогеры, читайте в материале Фактов ICTV.

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Начало скандала

В начале мая блогер Стася Макеева покрестила своих детей и устроила громкий праздник с выступлениями звезд и известными в интернет-сообществе именами. Была там и скандальная блогер Анна Алхим, которой часто вспоминают восхищение диктатором Путиным и различные антиукраинские высказывания.

Во время программы ведущий предложил Алхим спеть песню на украинском. В ответ она закатила глаза и что-то пробормотала, что многие восприняли как демонстративное пренебрежение к украинскому языку. Видео быстро разлетелось по сети, вызвав волну критики, особенно на фоне полномасштабной войны.

Реакция Елена Мандзюк

Блогер Елена Мандзюк публично выступила против Алхим. Она распространила в сторис сообщение, в котором Анну назвала “медийной гнидой”, и просила массово отписываться от ее аккаунтов. Также Елена напомнила старые пророссийские высказывания Алхим (в частности, комплименты Путину) и призвала подписчиков не молчать.

— Называть этот конфликт языковым — это просто обесценивание, потому что это совсем не о языке, это все о пренебрежении, о насмешках над всем украинским в Украине! — убеждена Елена.

На фоне заявлений Мандзюк конфликт начал прогрессировать. После нескольких дней молчания Анна Алхим обнародовала позицию: она не обязана переходить полностью на украинский и продолжит слушать то, что ей нравится. По ее мнению, это личный выбор, а не преступление.

К слову, страница Анны Алхим в Instagram на момент написания материала была недоступна.

Реакция блогосферы

Позицию Елены Мандзюк сразу поддержал ветеран российско-украинской войны Александр Терен и общественный деятель Сергей Стерненко, на которого на днях совершили покушение.

Алхім має сісти. За глорифікацію агресора. — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) May 7, 2025

В сети можно увидеть немало комментариев в поддержку мнения Мандзюк и осуждения Алхим.

Вместе с тем есть среди блогеров и те, кто расценил нетолерование поведения Анны как “травлю”.

Блогеры Даша Квиткова и Саба Мусина тоже решили высказаться. Первая заявила, что “уважает украинский язык, культуру и традиции”, но вместе с тем считает, что этот конфликт не о сопротивлении российскому.

— Я не поддерживаю российское. Никак. Но я также не поддерживаю публичную расправу. Не поддерживаю натравливание людей друг на друга под видом “борьбы за справедливость”. Не поддерживаю разжигание агрессии и манипуляций, где ради внимания конфликт превращают в личное шоу. Это уже не о стране или сознании. Это о собственном эго.

Блогер Саба Мусина тоже расценила действия Мандзюк как буллинг в сторону Алхим.

Что было потом

Спор привел к тому, что Елене Мандзюк стали поступать многочисленные угрозы с намеками на повторение судьбы Ирины Фарион: ей звонили с незнакомых номеров, угрожали последствиями для детей и атаковали сайт.

В ночь с 7 на 8 мая Мандзюк написала, что пережила “одну из самых страшных ночей в жизни”, намекнув на покушение на ее жизнь. Детали Елена не раскрыла, но заявила, что обратилась в полицию.

В ответ на эти события Анна Алхим обнародовала видео из Варшавы, заявив, что имеет алиби, потому что уже была за границей в ночь инцидента. Позже выяснилось, что она в Париже.

Напомним, что блогер до сих пор числится в базе сайта Миротворец, из-за чего ей, по собственным словам Алхим, как-то даже не дали машину в лизинг. В интервью Славе Демину в 2024 году Анна заявила, что не является сторонницей Путина, хоть в свое время и называла его «красавчиком».

Фото: Елена Мандзюк, Анна Алхим

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