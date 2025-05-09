Публічне протистояння Мандзюк і Алхім: все, що відомо про скандал

Уже майже тиждень у соцмережах триває скандал за участі блогерок Олени Мандзюк та Анни Алхім.

Почалося все з поведінки Алхім на хрестинах дітей блогерки Стасі Макєєвої, яка спричинила відкритий конфлікт із погрозами, залученням поліції та втечею Алхім за кордон.

Все, що відомо про скандал, з приводу якого вже висловилися й інші блогери, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Початок скандалу

На початку травня блогерка Стася Макєєва похрестила своїх дітей та влаштувала гучне свято з виступами зірок та відомими в інтернет-спільноті іменами. Була там і скандальна блогерка Анна Алхім, якій часто згадують захват диктатором Путіним та різні антиукраїнські вислови.

Під час програми ведучий запропонував Алхім заспівати пісню українською. У відповідь вона закотила очі та щось пробурмотіла, що багато хто сприйняв як демонстративну зневагу до української мови. Відео швидко розлетілося мережею, спричинивши хвилю критики, особливо на тлі повномасштабної війни.

Реакція Олена Мандзюк

Блогерка Олена Мандзюк публічно виступила проти Алхім. Вона поширила в сториз допис, у якому Анну назвала “медійною гнидою”, та просила масово відписуватись від її акаунтів. Також Олена нагадала старі проросійські висловлювання Алхім (зокрема, компліменти Путіну) та закликала підписників не мовчати.

– Називати цей конфлікт мовним – це просто знецінення, бо це зовсім не про мову, це все про зневагу, про насмішки зі всього українського в Україні! – переконана Олена.

На тлі заяв Мандзюк конфлікт почав прогресувати. Після кількох днів мовчання Анна Алхім оприлюднила позицію: вона не зобов’язана переходити повністю на українську і продовжить слухати те, що їй подобається. На її думку, це особистий вибір, а не злочин.

До слова, сторінка Анни Алхім в Instagram на момент написання матеріалу була недоступна.

Реакція блогосфери

Позицію Олени Мандзюк одразу підтримав ветеран російсько-української війни Олександр Терен та громадський діяч Сергій Стерненко, на якого днями вчинили замах.

Алхім має сісти. За глорифікацію агресора. — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) May 7, 2025

В мережі можна побачити чимало коментарів на підтримку думки Мандзюк та засудження Алхім.

Водночас є серед блогерів і ті, хто розцінив нетолерування поведінки Анни як “цькування”.

Блогерки Даша Квіткова та Саба Мусіна теж вирішили висловитися. Перша заявила, що “поважає українську мову культуру й традиції”, але вважає, що цей конфлікт не про опір російському.

– Я не підтримую російське. Ніяк. Але я також не підтримую публічну розправу. Не підтримую натравлювання людей один на одного під виглядом “боротьби за справедливість”. Не підтримую розпалювання агресії та маніпуляцій, де заради уваги конфлікт перетворюють на особисте шоу. Це вже не про країну чи свідомість. Це про власне его.

Блогерка Саба Мусіна теж розцінила дії Мандзюк як булінг в бік Алхім.

Що було потім

Суперечка призвела до того, що Олені Мандзюк почали надходити численні погрози з натяками на повторення долі Ірини Фаріон: їй телефонували з незнайомих номерів, погрожували наслідками для дітей та атакували сайт.

У ніч із 7 на 8 травня Мандзюк написала, що пережила “одну з найстрашніших ночей у житті”, натякнувши на замах на її життя. Деталі Олена не розкрила, але заявила, що звернулася до поліції.

У відповідь на ці події Анна Алхім оприлюднила відео з Варшави, заявивши, що має алібі, бо вже була за кордоном у ніч інциденту. Згодом зʼясувалося, що вона у Парижі.

Нагадаємо, що блогерка досі значиться в базі сайту Миротворець, через що їй, за власними словами Алхім, якось навіть не дали машину в лізинг. В інтервʼю Славі Дьоміну у 2024 році Анна заявила, що не є прихильницею Путіна, хоч свого часу і називала його “красунчиком”.

Фото: Олена Мандзюк, Анна Алхім

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