58% украинцев считают, что русский язык вообще не стоит изучать в школах — КМИС

В Украине продолжает увеличиваться доля тех, кто считает, что русский язык вообще не стоит изучать в украиноязычных школах – в 2023 году их было 52%, а сейчас – 58%. В то же время, с 42% до 38% стало меньше тех, кто считает, что русский язык следует изучать в школах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

Отмечается, что среди 38%, которые считают, что русский язык следует изучать, только 9% говорят об изучении на уровне украинского языка или по крайней мере более высоком уровне, чем другие иностранные языки (например, английский язык).

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Остальные 29% считают, что изучать следует на уровне других иностранных языков или даже на более низком уровне.

Время на изучение русского

На вопрос о том, какое время на изучение русского языка в украинских школах нужно выделять, респонденты ответили так:

такое же количество времени, как и на изучение украинского – 3%;

меньше времени, чем на учение украинского, но больше, чем на изучение других иностранных языков – 6%;

такое же количество времени или меньше, чем на изучение иностранных языков – 29%;

не надо учить русский язык совсем – 58%;

затрудняюсь ответить – 4%.

Принимая во внимание региональное деление, за сохранение русского языка в школах выступают 25% опрошенных на западе, 36% опрошенных в центре, 51% опрошенных на юге и 57% опрошенных на востоке.

Почему нужно учить русский

На вопрос о том, почему нужно учить русский язык в школах, опрошенные ответили следующим образом:

один из иностранных языков, который стоит знать – 38%;

в Украине многие говорят на русском, имеют русскоязычное окружение, имеем ситуацию, которая сложилась исторически – 32%;

стоит знать язык врага – 14%;

нужно изучать, если есть личное желание – 9%;

нужно знать язык соседей, когда ситуация наладится – 8%;

для потребления русскоязычного продукта (литература, культура и т.п.) – 6%;

язык вне политики, русский язык не виноват в войне – 5%.

Опрос проводился в течение 14 февраля — 4 марта 2025 методом телефонных интервью. В целом опрошено 1029 респондентов в возрасте от 18 лет с гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (кроме временно оккупированных территорий).

Источник: КМИС

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