Замах на Стерненка: фігурантці оголосили підозру

Жінці, яка скоїла замах на активіста та волонтера Сергія Стерненка, оголосили про підозру.

Про це 2 травня повідомив сам Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі, а невдовзі підтвердили й у Службі безпеки України.

Замах на Стерненка: фігурантці оголошено підозру

Жінці, затриманій за замах на Стерненка, оголосили підозру за:

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ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27 та ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на вбивство з корисливих мотивів, вчинений на замовлення, за попередньою змовою групою осіб).

Затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі.

Запобіжний захід підозрюваній мають обрати сьогодні, 2 травня, у Шевченківському районному суді м. Києва.

Замах на Стерненка: що відомо про нападницю

Жінка, яку затримали за замах на Стерненка, – 45-річна уродженка Одеської області, яка проживала у столиці.

Наприкінці 2024 року фігурантку дистанційно завербували російські спецслужби, коли та шукала “швидкого заробітку” в інтернеті.

Спершу новоспечена агентка РФ мала відстежувати та фотографувати автівки.

Потім зловмисниці наказали виготовити вибухівку та переїхати у квартиру в центрі Києва.

У середині квітня жінка почала стежити за громадським активістом та волонтером Сергієм Стерненком.

Фігурантка оселилася в тому самому житловому комплексі, у якому проживає активіст.

Так вона довідалася, коли Сергій Стерненко орієнтовно виходить із квартири та на автомобілі якої марки виїжджає з двору.

Невдовзі жінці повідомили, де забрати зброю – пістолет моделі ПМ та набої до нього.

Завдання вбити активіста фігурантка отримала вранці 1 травня 2025 року.

Позбавити життя Сергія Стерненка жінка мала біля його дому.

Що відомо про замах на Стерненка

Замах на Стерненка стався 1 травня.

Про напад повідомив сам активіст о 13:32.

За дві години Сергій Стерненко вийшов на зв’язок уже з лікарні.

Активіст та волонтер повідомив, що його прооперували.

Куля пройшла навиліт, не зачепивши життєво важливих органів.

За даними СБУ, коли Сергій Стерненко вийшов із будинку, російська агентка здійснила кілька пострілів.

Одна з куль влучила Стерненку в ногу.

Саму нападницю миттєво затримали на місці співробітники СБУ.

Невдовзі під час обшуків в одній із квартир, де оселилася зловмисниця, правоохоронці виявили телефон із доказами її роботи на РФ, в іншій квартирі знайшли компоненти до саморобного вибухового пристрою.

Досудове розслідування СБУ триває.

Правоохоронці вживають комплексних заходів, щоб встановити всі обставини злочину та притягти винних до відповідальності.

За словами президента України Володимира Зеленського, усі факти замаху на Стерненка невдовзі нададуть суспільству.

Джерело: Сергій Стерненко, СБУ, Суспільне

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