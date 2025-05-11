Американская актриса Эмбер Херд объявила о рождении двойни — дочери Агнес и сына Оушена — в Instagram-сообщении, которое она опубликовала в День матери.

39-летняя актриса призналась, что она несказанно счастлива, ведь ее семья теперь полностью сформирована, пишет ВВС.

Эмбер Херд стала мамой двойни

В 2021 году Херд впервые стала матерью — тогда суррогатная мать родила ее дочь Уну.

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Под фото, на котором изображены три пары ног, актриса написала: “Стать мамой самостоятельно и на собственных условиях, несмотря на мои трудности с фертильностью — это был самый скромный опыт в моей жизни”.

Херд подчеркнула, что она выбрала материнство “ответственно и осознанно”, добавив, что “не могла бы быть счастливее”.

Она описала свою семью как такую, которую “годами стремилась создать”.

— Для всех мам, где бы вы ни были сегодня и как бы вы ни прошли этот путь — моя семья-мечта празднует вместе с вами, — добавила актриса.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Amber Heard (@amberheard)

Во время сообщения о рождении своей первой дочери в 2021 году Херд подчеркнула, что стремится “нормализовать желание иметь ребенка без необходимости в обручальном кольце”.

Я теперь осознаю, насколько радикально для женщин воспринимать одну из самых фундаментальных частей нашей судьбы именно так, — писала она тогда.

Эмбер Херд больше всего известна по ролям в фильмах Ромовый дневник, Зомбиленд и Аквамен.

Брак и скандальный развод с Деппом

Она была замужем за актером Джонни Деппом в 2015-2016 годах. После развода оба обвиняли друг друга в домашнем насилии и участвовали в громких судебных процессах.

В 2020 году Депп проиграл судебный процесс в Великобритании против таблоида The Sun, который назвал его «тот, кто бьет жену». Херд тогда дала показания в поддержку этой публикации.

В 2022 году состоялся громкий судебный процесс в США, во время которого присяжные признали Херд виновной в клевете против Деппа.

Суд в штате Вирджиния слушал дело шесть недель, рассматривая детали конфликтных отношений между экс-супругами.

Депп подал в суд на бывшую жену из-за авторской колонки в Washington Post, где она заявляла, что является жертвой домашнего насилия, хотя прямо не упоминала его имени. Герд подала встречный иск.

Присяжные присудили Деппу $15 млн компенсации и штрафных санкций. Херд выиграла один из трех встречных исков и получила $2 млн компенсации.

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