Американська акторка Ембер Герд оголосила про народження двійні – доньки Агнес і сина Оушена – в Instagram-дописі, який вона опублікувала на День матері.

39-річна акторка зізналася, що вона невимовно щаслива, адже її родина тепер повністю сформована, пише ВВС.

Ембер Герд стала мамою двійні

У 2021 році Герд вперше стала матір’ю – тоді сурогатна матір народила її доньку Уну.

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Під фото, на якому зображено три пари ніг, акторка написала: “Стати мамою самостійно та на власних умовах, попри мої труднощі з фертильністю – це був досвід, який навчив мене смиренності”.

Герд підкреслила, що вона обрала материнство “відповідально й усвідомлено”, додавши, що “не могла б бути щасливішою”.

Вона описала свою родину як таку, яку “роками прагнула створити”.

– Для всіх мам, де б ви не були сьогодні і як би ви не пройшли цей шлях – моя сім’я-мрія святкує разом із вами, – додала акторка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Amber Heard (@amberheard)

Під час повідомлення про народження своєї першої доньки у 2021 році Герд наголосила, що прагне “нормалізувати бажання мати дитину без потреби в обручці”.

Я тепер усвідомлюю, наскільки радикально для жінок сприймати одну з найфундаментальніших частин нашої долі саме так, – писала вона тоді.

Ембер Герд найбільше відома за ролями у фільмах Ромовий щоденник, Зомбіленд та Аквамен.

Шлюб і скандальне розлучення із Деппом

Вона була одружена з актором Джонні Деппом у 2015-2016 роках. Після розлучення обидва звинувачували одне одного в домашньому насильстві та брали участь у гучних судових процесах.

У 2020 році Депп програв судовий процес у Великій Британії проти таблоїда The Sun, який назвав його “той, хто б’є дружину”. Герд тоді дала свідчення на підтримку цієї публікації.

У 2022 році відбувся гучний судовий процес у США, під час якого присяжні визнали Герд винною в наклепі проти Деппа.

Суд у штаті Вірджинія слухав справу шість тижнів, розглядаючи деталі конфліктних стосунків між екс-подружжям.

Депп подав до суду на колишню дружину через авторську колонку у Washington Post, де вона заявляла, що є жертвою домашнього насильства, хоча прямо не згадувала його імені. Герд подала зустрічний позов.

Присяжні присудили Деппу $15 млн компенсації та штрафних санкцій. Герд виграла один із трьох зустрічних позовів і отримала $2 млн компенсації.

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