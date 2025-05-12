Фильм о войне в Украине получил Bafta TV Awards 2025 — список победителей

В ночь с 12 на 13 мая в Королевском фестивальном зале в Лондоне состоялась церемония вручения наград Bafta TV Awards 2025.

Событие, посвященное лучшим телевизионным программам 2024 года, вел актер Алан Камминг, а музыкальные номера представили Джесси Джей, Том Греннан и Эстер Абрами.

Среди победителей Bafta TV Awards — сериалы Олененок и Сегун. Статуэтку за лучшую драму получили создатели Голубых огней.

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Среди мини-сериалов академики отметили Мистера Бейтса против почты. Документальная лента Украина: Враг в лесу, снятая Джейми Робертсом, получила награду в номинации Лучший односерийный документальный фильм.

Bafta TV Awards — список победителей

Лучший драматический сериал — Голубые огни

Лучший комедийный сериал — Алма ненормальная

Лучший мини-сериал — Мистер Бейтс против почты

Лучший актер в сериале — Ленни Джеймс (Мистер Ловерман)

Лучшая актриса в сериале — Мариса Абела (Индустрия)

Лучший актер второго плана — Эрион Бакаре (Мистер Ловерман)

Лучшая актриса второго плана — Джессика Ганнинг (Олененок)

Лучшая женская комедийная роль — Рут Джонс (Гевин и Стейси)

Лучшая мужская комедийная роль — Дэнни Дайер (Мистер Бигштафф)

Лучший международный сериал — Сегун

Лучшая режиссура на ТВ — Вероника Тофильская (Олененок)

Лучший сценарий — драма — Ричард Хэдд (Олененок)

Лучший сценарий — комедия — Рис Ширсмит, Стивен Пембертон (Внутри девятого номера).

Лучший односерийный документальный фильм — Украина: Враг в лесу.

Отметим, что фильм Украина: Враг в лесу был создан по заказу телеканала BBC Two. Герои картины — военнослужащие 210 отдельного специального батальона Берлинго, созданного в марте 2022 года из добровольцев.

В ленте показано, как 99 военных во время постоянных российских атак пытаются защитить жизненно важную железнодорожную линию, захват которой позволил бы РФ напрямую атаковать Харьков.

Источник : Deadline

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