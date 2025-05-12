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Фильм о войне в Украине получил Bafta TV Awards 2025 — список победителей

Bafta TV Awards 2025

В ночь с 12 на 13 мая в Королевском фестивальном зале в Лондоне состоялась церемония вручения наград Bafta TV Awards 2025.

Событие, посвященное лучшим телевизионным программам 2024 года, вел актер Алан Камминг, а музыкальные номера представили Джесси Джей, Том Греннан и Эстер Абрами.

Среди победителей Bafta TV Awards — сериалы Олененок и Сегун. Статуэтку за лучшую драму получили создатели Голубых огней.

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Среди мини-сериалов академики отметили Мистера Бейтса против почты. Документальная лента Украина: Враг в лесу, снятая Джейми Робертсом, получила награду в номинации Лучший односерийный документальный фильм.

Bafta TV Awards — список победителей

  • Лучший драматический сериал — Голубые огни
  • Лучший комедийный сериал — Алма ненормальная
  • Лучший мини-сериал — Мистер Бейтс против почты
  • Лучший актер в сериале — Ленни Джеймс (Мистер Ловерман)
  • Лучшая актриса в сериале — Мариса Абела (Индустрия)
  • Лучший актер второго плана — Эрион Бакаре (Мистер Ловерман)
  • Лучшая актриса второго плана — Джессика Ганнинг (Олененок)
  • Лучшая женская комедийная роль — Рут Джонс (Гевин и Стейси)
  • Лучшая мужская комедийная роль — Дэнни Дайер (Мистер Бигштафф)
  • Лучший международный сериал — Сегун
  • Лучшая режиссура на ТВ — Вероника Тофильская (Олененок)
  • Лучший сценарий — драма — Ричард Хэдд (Олененок)
  • Лучший сценарий — комедия — Рис Ширсмит, Стивен Пембертон (Внутри девятого номера).
  • Лучший односерийный документальный фильм — Украина: Враг в лесу.

Отметим, что фильм Украина: Враг в лесу был создан по заказу телеканала BBC Two. Герои картины — военнослужащие 210 отдельного специального батальона Берлинго, созданного в марте 2022 года из добровольцев.

В ленте показано, как 99 военных во время постоянных российских атак пытаются защитить жизненно важную железнодорожную линию, захват которой позволил бы РФ напрямую атаковать Харьков.

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Источник: Deadline
BAFTA
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