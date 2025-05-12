Фильм о войне в Украине получил Bafta TV Awards 2025 — список победителей
В ночь с 12 на 13 мая в Королевском фестивальном зале в Лондоне состоялась церемония вручения наград Bafta TV Awards 2025.
Событие, посвященное лучшим телевизионным программам 2024 года, вел актер Алан Камминг, а музыкальные номера представили Джесси Джей, Том Греннан и Эстер Абрами.
Среди победителей Bafta TV Awards — сериалы Олененок и Сегун. Статуэтку за лучшую драму получили создатели Голубых огней.
Среди мини-сериалов академики отметили Мистера Бейтса против почты. Документальная лента Украина: Враг в лесу, снятая Джейми Робертсом, получила награду в номинации Лучший односерийный документальный фильм.
Bafta TV Awards — список победителей
- Лучший драматический сериал — Голубые огни
- Лучший комедийный сериал — Алма ненормальная
- Лучший мини-сериал — Мистер Бейтс против почты
- Лучший актер в сериале — Ленни Джеймс (Мистер Ловерман)
- Лучшая актриса в сериале — Мариса Абела (Индустрия)
- Лучший актер второго плана — Эрион Бакаре (Мистер Ловерман)
- Лучшая актриса второго плана — Джессика Ганнинг (Олененок)
- Лучшая женская комедийная роль — Рут Джонс (Гевин и Стейси)
- Лучшая мужская комедийная роль — Дэнни Дайер (Мистер Бигштафф)
- Лучший международный сериал — Сегун
- Лучшая режиссура на ТВ — Вероника Тофильская (Олененок)
- Лучший сценарий — драма — Ричард Хэдд (Олененок)
- Лучший сценарий — комедия — Рис Ширсмит, Стивен Пембертон (Внутри девятого номера).
- Лучший односерийный документальный фильм — Украина: Враг в лесу.
Отметим, что фильм Украина: Враг в лесу был создан по заказу телеканала BBC Two. Герои картины — военнослужащие 210 отдельного специального батальона Берлинго, созданного в марте 2022 года из добровольцев.
В ленте показано, как 99 военных во время постоянных российских атак пытаются защитить жизненно важную железнодорожную линию, захват которой позволил бы РФ напрямую атаковать Харьков.