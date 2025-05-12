Фільм про війну в Україні здобув Bafta TV Awards 2025 – список переможців
У ніч з 12 на 13 травня у Королівському фестивальному залі в Лондоні відбулася церемонія вручення нагород Bafta TV Awards 2025.
Подію, присвячену найкращим телевізійним програмам 2024 року, вів актор Алан Каммінг, а музичні номери представили Джессі Джей, Том Греннан і Естер Абрамі.
Серед переможців Bafta TV Awards – серіали Оленя і Сьоґун. Статуетку за найкращу драму отримали творці Синіх вогнів.
Серед мінісеріалів академіки відзначили Містера Бейтса проти Поштового відділення. Документальна стрічка Україна: Ворог у лісі, знята Джеймі Робертсом, здобула нагороду у номінації Найкращий односерійний документальний фільм.
Bafta TV Awards – список переможців
- Найкращий драматичний серіал – Сині вогні
- Найкращий комедійний серіал – Альма ненормальна
- Найкращий мінісеріал – Містер Бейтс проти Поштового відділення
- Найкращий актор у серіалі – Ленні Джеймс (Містер Ловерман)
- Найкраща акторка у серіалі – Маріса Абела (Індустрія)
- Найкращий актор другого плану – Еріон Бакаре (Містер Ловерман)
- Найкраща акторка другого плану – Джессіка Ганнінг (Оленя)
- Найкраща жіноча комедійна роль – Рут Джонс (Гевін та Стейсі)
- Найкраща чоловіча комедійна роль – Денні Даєр (Містер Велике Цабе)
- Найкращий міжнародний серіал – Сьоґун
- Найкраща режисура на ТБ – Вероніка Тофільська (Оленя)
- Найкращий сценарій – драма – Річард Гедд (Оленя)
- Найкращий сценарій – комедія – Ріс Ширсміт, Стівен Пембертон (У дев’ятому номері).
- Найкращий односерійний документальний фільм – Україна: Ворог у лісі.
Зазначимо, що фільм Україна: Ворог у лісі був створений на замовлення телеканалу BBC Two. Герої картини – військовослужбовці 210 окремого спеціального батальйону Берлінґо, створеного в березні 2022 року з добровольців.
У стрічці показано, як 99 військових під час постійних російських атак намагаються захистити життєво важливу залізничну лінію, захоплення якої дозволило б РФ напряму атакувати Харків.