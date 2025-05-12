Фільм про війну в Україні здобув Bafta TV Awards 2025 – список переможців

У ніч з 12 на 13 травня у Королівському фестивальному залі в Лондоні відбулася церемонія вручення нагород Bafta TV Awards 2025.

Подію, присвячену найкращим телевізійним програмам 2024 року, вів актор Алан Каммінг, а музичні номери представили Джессі Джей, Том Греннан і Естер Абрамі.

Серед переможців Bafta TV Awards – серіали Оленя і Сьоґун. Статуетку за найкращу драму отримали творці Синіх вогнів.

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Серед мінісеріалів академіки відзначили Містера Бейтса проти Поштового відділення. Документальна стрічка Україна: Ворог у лісі, знята Джеймі Робертсом, здобула нагороду у номінації Найкращий односерійний документальний фільм.

Bafta TV Awards – список переможців

Найкращий драматичний серіал – Сині вогні

Найкращий комедійний серіал – Альма ненормальна

Найкращий мінісеріал – Містер Бейтс проти Поштового відділення

Найкращий актор у серіалі – Ленні Джеймс (Містер Ловерман)

Найкраща акторка у серіалі – Маріса Абела (Індустрія)

Найкращий актор другого плану – Еріон Бакаре (Містер Ловерман)

Найкраща акторка другого плану – Джессіка Ганнінг (Оленя)

Найкраща жіноча комедійна роль – Рут Джонс (Гевін та Стейсі)

Найкраща чоловіча комедійна роль – Денні Даєр (Містер Велике Цабе)

Найкращий міжнародний серіал – Сьоґун

Найкраща режисура на ТБ – Вероніка Тофільська (Оленя)

Найкращий сценарій – драма – Річард Гедд (Оленя)

Найкращий сценарій – комедія – Ріс Ширсміт, Стівен Пембертон (У дев’ятому номері).

Найкращий односерійний документальний фільм – Україна: Ворог у лісі.

Зазначимо, що фільм Україна: Ворог у лісі був створений на замовлення телеканалу BBC Two. Герої картини – військовослужбовці 210 окремого спеціального батальйону Берлінґо, створеного в березні 2022 року з добровольців.

У стрічці показано, як 99 військових під час постійних російських атак намагаються захистити життєво важливу залізничну лінію, захоплення якої дозволило б РФ напряму атакувати Харків.

Джерело : Deadline

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