Укр Рус
Укр Рус
Популярні Ми рекомендуємо
Похолодання, дощі та заморозки: погода на наступний тиждень
Нелегка доля: Фреймут пояснила, чому її чоловік не може відмовитися від паспорта РФ
Роберт Френсіс Прево став новим Папою Римським
У Кремлі заявили, що звернення Путіна щодо Стамбула неправильно інтерпретували
Кремль витрачає $100 млрд, щоб не залишитися на параді наодинці – ЦПД
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя

Фільм про війну в Україні здобув Bafta TV Awards 2025 – список переможців

Bafta TV Awards 2025
Фото: Getty Images

У ніч з 12 на 13 травня у Королівському фестивальному залі в Лондоні відбулася церемонія вручення нагород Bafta TV Awards 2025.

Подію, присвячену найкращим телевізійним програмам 2024 року, вів актор Алан Каммінг, а музичні номери представили Джессі Джей, Том Греннан і Естер Абрамі.

Серед переможців Bafta TV Awards – серіали Оленя і Сьоґун. Статуетку за найкращу драму отримали творці Синіх вогнів.

Зараз дивляться

Серед мінісеріалів академіки відзначили Містера Бейтса проти Поштового відділення. Документальна стрічка Україна: Ворог у лісі, знята Джеймі Робертсом, здобула нагороду у номінації Найкращий односерійний документальний фільм.

Bafta TV Awards – список переможців

  • Найкращий драматичний серіал – Сині вогні
  • Найкращий комедійний серіал – Альма ненормальна
  • Найкращий мінісеріал – Містер Бейтс проти Поштового відділення
  • Найкращий актор у серіалі – Ленні Джеймс (Містер Ловерман)
  • Найкраща акторка у серіалі – Маріса Абела (Індустрія)
  • Найкращий актор другого плану – Еріон Бакаре (Містер Ловерман)
  • Найкраща акторка другого плану – Джессіка Ганнінг (Оленя)
  • Найкраща жіноча комедійна роль – Рут Джонс (Гевін та Стейсі)
  • Найкраща чоловіча комедійна роль – Денні Даєр (Містер Велике Цабе)
  • Найкращий міжнародний серіал – Сьоґун
  • Найкраща режисура на ТБ – Вероніка Тофільська (Оленя)
  • Найкращий сценарій – драма – Річард Гедд (Оленя)
  • Найкращий сценарій – комедія – Ріс Ширсміт, Стівен Пембертон (У дев’ятому номері).
  • Найкращий односерійний документальний фільм – Україна: Ворог у лісі.

Зазначимо, що фільм Україна: Ворог у лісі був створений на замовлення телеканалу  BBC Two. Герої картини – військовослужбовці 210 окремого спеціального батальйону Берлінґо, створеного в березні 2022 року з добровольців.

У стрічці показано, як 99 військових під час постійних російських атак намагаються захистити життєво важливу залізничну лінію, захоплення якої дозволило б РФ напряму атакувати Харків.

Читайте також
Фільми з ШІ змагатимуться за Оскар: кіноакадемія оновила правила
премія Оскар

Джерело: Deadline
BAFTA
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь