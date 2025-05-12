Снималась в Бриллиантовой руке и 12 стульях: умерла актриса Нина Гребешкова

Советская и российская актриса Нина Гребешкова скончалась на 95-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Умерла Нина Гребешкова — что известно

Актриса ушла из жизни 10 мая. Сейчас подробности относительно ее смерти неизвестны. Однако в июне 2024 года в росСМИ появлялись сообщения о ее госпитализации, которые Гребешкова сама опровергла.

Она родилась 29 ноября 1930 года в Москве. После окончания Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК) в 1954 году она присоединилась к Театру-студии киноактера, где работала до 1990 года. За свою карьеру Гребешкова сыграла более 130 ролей в кино, в частности в таких фильмах, как Бриллиантовая рука, Кавказская пленница, 12 стульев и Спортлото-82.

Сейчас смотрят

Нина Гребешкова была вдовой известного режиссера Леонида Гайдая. После его смерти в 1993 году она активно занималась сохранением его творческого наследия, организуя вечера памяти и участвуя в создании документальных фильмов о нем.

Она не высказывала позицию относительно войны в Украине. В сети нет публичных заявлений или комментариев актрисы по вторжению РФ.

Фото: скриншот из видео

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.