Знімалася в Діамантовій руці та 12 стільцях: померла акторка Ніна Гребешкова

Радянська та російська акторка Ніна Гребешкова померла на 95-му році життя. Про це повідомили в Союзі кінематографістів Росії.

Померла Ніна Гребешкова – що відомо

Акторка пішла з життя 10 травня. Наразі подробиці щодо її смерті невідомі. Проте у червні 2024 року в росЗМІ з’являлися повідомлення про її госпіталізацію, які Гребешкова сама спростувала.

Вона народилася 29 листопада 1930 року в Москві. Після закінчення Всесоюзного державного інституту кінематографії (ВГІК) у 1954 році вона приєдналася до Театру-студії кіноактора, де працювала до 1990 року. За свою кар’єру Гребешкова зіграла понад 130 ролей у кіно, зокрема в таких фільмах, як Діамантова рука, Кавказька полонянка, 12 стільців та Спортлото-82.

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Ніна Гребешкова була вдовою відомого режисера Леоніда Гайдая. Після його смерті в 1993 році вона активно займалася збереженням його творчої спадщини, організовуючи вечори пам’яті та беручи участь у створенні документальних фільмів про нього.

Вона не висловлювала позицію стосовно війни в Україні. В мережі немає публічних заяв або коментарів акторки щодо вторгнення РФ.

Фото: скриншот з відео

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