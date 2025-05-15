Україна на Євробаченні: повна хронологія виступів і перемог

Україна на Євробаченні – це історія успіхів, експериментів та яскравих виступів. З 2003 року, коли наша країна дебютувала на пісенному конкурсі, вона тричі ставала переможницею та жодного разу не опускалася на останнє місце у фіналі.

Факти ICTV зібрали усі виступи в хронологічному порядку, щоби пригадати шлях України перед шоу Євробачення 2025 в Базелі, до якого лишається все менше часу.

Україна на Євробаченні – всі учасники

2003 – Олександр Пономарьов – Hasta la vista (14 місце)

Дебют України на конкурсі відбувся у латвійській Ризі. Олександр Пономарьов представив країну з піснею англійською мовою. Виступ приніс Україні 14-те місце, що стало гідним початком для подальших успіхів.

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2004 – Руслана – Wild dances (1 місце)

Вже наступного року Україна вперше перемогла на Євробаченні. Руслана із Дикими танцями вразила Європу потужною енергією та автентичними мотивами. Її 280 балів забезпечили Києву право приймати конкурс у 2005 році.

2005 – Ґринджоли – Разом нас багато (19 місце)

На домашньому Євробаченні в Києві гурт Ґринджоли виступив із піснею, натхненною Помаранчевою революцією. Попри сильне послання від суспільства, виступ посів лише 19-те місце.

2006 – Тіна Кароль – Show Me Your Love (7 місце)

У Греції Тіна Кароль представила Україну з динамічною піснею, що поєднувала поп із етноелементами. Вона увійшла до десятки найкращих, фінішувавши на 7-му місці.

2007 – Вєрка Сердючка – Dancing Lasha Tumbai (2 місце)

Андрій Данилко у сценічному образі Вєрки Сердючки став справжнім феноменом у Гельсінкі. Ба більше, залишається ним досі. Епатажний номер і яскрава фраза Lasha tumbai принесли Україні срібло. Росіянам тоді почулося в цьому вислові Раша, гудбай!, що виявилося пророчим.

2008 – Ані Лорак – Shady Lady (2 місце)

Зрадниця Ані Лорак також встигла представити Україну, причому номер їй ставив кум та путініст Філіп Кіркоров. У фіналі вона поступилася лише росіянину та прихильнику Путіна Дімі Білану, а з початком агресії Кремля у 2014 році обрала сторону країни-терориста. Зараз Лорак мовчить про війну і продовжує заробляти криваві рублі на своїх російськомовних піснях.

2009 – Світлана Лобода – Be My Valentine! (Anti-Crisis Girl) (12 місце)

У Москві Світлана Лобода представила яскравий та гарячий танцювальний номер із барабанами. Проте зайняла лише 12-те місце, хоча пісня запам’яталася глядачам.

2010 – Alyosha – Sweet People (10 місце)

Екологічна тематика та мінімалістична сценографія вирізняли виступ Alyosha, яка зараз відома як Олена Тополя. У фіналі пісня про відповідальність людства за планету принесла 10-те місце.

2011 – Міка Ньютон – Angel (4 місце)

Сцену в Дюссельдорфі прикрасила пісочна анімація від Ксенії Симонової. Завдяки сильному вокалу й емоційній атмосфері Міка Ньютон увійшла до першої пʼятірки, посівши 4-те місце.

2012 – Гайтана – Be My Guest (15 місце)

У Баку Гайтана запрошувала гостей до України. Хоча пісня була драйвовою, глядацьке голосування не принесло високих балів, і у фіналі вона фінішувала 15-ю.

2013 – Злата Огнєвіч – Gravity (3 місце)

Злата Огнєвіч поєднала епос, казковість та потужний вокал. Третє місце у фіналі стало підтвердженням стабільної присутності України у верхівці конкурсу.

2014 – Марія Яремчук – Tick-Tock (6 місце)

Марія Яремчук відкривала фінал у Копенгагені. Її номер із акробатом у колесі та сучасною поп-композицією дозволив Україні здобути 6-те місце.

2015 – Відмова від участі

Через війну на Донбасі, фінансову кризу та реорганізацію НТКУ Україна відмовилася від участі в конкурсі.

2016 – Джамала – 1944 (1 місце)

Пісня про депортацію кримських татар принесла Україні другу перемогу на Євробаченні. Композиція стала історичною, а виступ – символом боротьби за правду та гідність.

2017 – O.Torvald – Time (24 місце)

Рок-гурт O.Torvald виступав як господар конкурсу. Втім, трек Time не зміг пробитися у фаворити – 24-те місце стало найнижчим результатом в історії України на Євробаченні.

2018 – Melovin – Under the Ladder (17 місце)

Співак із піаніно, що палало на сцені, та нетиповим іміджем запамʼятався глядачам, але пробитися у першу десятку в нього не вийшло – 17-те місце в підсумку.

2019 – Відмова від участі

Переможниця нацвідбору Maruv оскандалилася під час Нацвідбору, загальмувавши на питанні чий Крим? Потім зʼясувалося, що артистка надто прихильно ставиться до вступів перед російськими слухачами. В результаті вона не підписала контракт із НСТУ. Інші претенденти також відмовились від участі, так Україна вдруге пропустила участі у конкурсі.

2020 – Конкурс скасовано

Гурт Go_A мав виступити з піснею Соловей, але через пандемію Covid-19 конкурс не відбувся.

2021 – Go_A – Shum (5 місце)

У Роттердамі Україна здивувала Європу електрофолком. Пісня Шум увійшла до першої пʼятірки та стала одним з найпопулярніших треків року.

2022 – Kalush Orchestra – Stefania (1 місце)

Пісня, присвячена матері, на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну звучала як звернення до світу. Перемога була абсолютною – рекордні 439 балів від глядачів.

2023 – Tvorcha – Heart of Steel (6 місце)

Конкурс через безпекову ситуацію вирішили перенести до Ліверпуля, адже представник Великої Британії зайняв друге місце і британці простягнули українцям руку допомоги у складні часи. Пісня про стійкість і незламність принесла Україні 6-те місце.

2024 – Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria (3 місце)

Феміністична пісня про силу жінок стала однією з найяскравіших у Мальме. Дует набрав 453 бали та приніс Україні бронзову нагороду.

2025 – Ziferblat – Bird of Pray

На Євробаченні 2025, що пройде у швейцарському Базелі, Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray. Композиція прозвучить англійською та українською мовами й обіцяє бути поетичною, глибокою та емоційною.

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