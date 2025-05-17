Евровидение-2025: онлайн-трансляция финала и где смотреть гранд-шоу

Растет напряжение и нетерпение миллионов поклонников песенного конкурса по всему миру. Уже совсем скоро, 17 мая 2025 года, на арене St. Jakobshalle в швейцарском Базеле состоится кульминация самого масштабного музыкального праздника года — гранд-финал Евровидения 2025.

Факты ICTV узнавали, где смотреть онлайн-трансляцию финала Евровидения 2025.

Евровидение 2025: чего ожидать от финала и сколько стран участвует в шоу

Ожидается, что это будет действительно грандиозное шоу, полное ярких эмоций, невероятных номеров и захватывающих сюрпризов. После ожесточенных полуфинальных баталий, где страны боролись за место под солнцем, 26 сильнейших участников сойдутся в решающей битве за хрустальный микрофон.

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Нынешний финал обещает быть особенно интересным не только из-за мощного состава участников и инновационных постановок, но и из-за особой атмосферы, которую Швейцария, как страна-хозяйка, мастерски создала. Организаторы готовят настоящее зрелищное действо на финал Евровидения 2025. Трансляция шоу обещает быть насыщенной музыкальными номерами.

Финал проведут Сандра Штудер, Мишель Гунцикер и Гейзел Брюггер – ведущие с опытом в музыке, юморе и телевидении.

Автоматически в финал попали представители Большой пятерки (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка — Швейцария.

Остальные 20 финалистов определили по результатам двух полуфиналов 13 и 15 мая. Всего в финале будут соревноваться 26 стран.

Евровидение 2025 трансляция: где смотреть шоу

Евровидение 2025 трансляция, где смотреть:

Официальный YouTube-канал Eurovision Song Contest

Суспільне Культура

Смотреть финал Евровидения 2025 в прямом эфире можно на официальном сайте eurovision.tv.

Финал Евровидения 2025, онлайн-трансляция будет доступна с комментариями украинских ведущих через платформы Суспільного.

Обратите внимание, что качество видео и стабильность трансляции могут варьироваться в зависимости от выбранной платформы.

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