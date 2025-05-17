Євробачення-2025: онлайн-трансляція фіналу та де дивитися гранд-шоу
Зростає напруга і нетерпіння мільйонів шанувальників пісенного конкурсу по всьому світу. Вже зовсім скоро, 17 травня 2025 року, на арені St. Jakobshalle у швейцарському Базелі відбудеться кульмінація наймасштабнішого музичного свята року – гранд-фінал Євробачення 2025.
Факти ICTV дізнавалися, де дивитися онлайн-трансляцію фіналу Євробачення 2025.
Євробачення 2025: чого очікувати від фіналу та скільки країн беруть участь у шоу
Очікується, що це буде дійсно грандіозне шоу, сповнене яскравих емоцій, неймовірних номерів і захопливих сюрпризів. Після запеклих півфінальних баталій, де країни боролися за місце під сонцем, 26 найсильніших учасників зійдуться у вирішальній битві за кришталевий мікрофон.
Цьогорічний фінал обіцяє бути особливо цікавим не лише через потужний склад учасників та інноваційні постановки, а й через особливу атмосферу, яку Швейцарія, як країна-господарка, майстерно створила. Організатори готують справжнє видовищне дійство на фінал Євробачення 2025. Трансляція шоу обіцяє бути насиченою музичними номерами.
Фінал проведуть Сандра Штудер, Мішель Гунцікер і Гейзел Брюґґер – ведучі з досвідом у музиці, гуморі та телебаченні.
Автоматично у фінал потрапили представники Великої п’ятірки (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія) та країна-господарка — Швейцарія.
Інші 20 фіналістів визначили за результатами двох півфіналів 13 і 15 травня. Загалом у фіналі змагатимуться 26 країн.
Євробачення 2025 трансляція: де дивитися шоу
Євробачення 2025 трансляція: де дивитися
- Офіційний YouTube-канал Eurovision Song Contest – веде Євробачення 2025 онлайн з оригінальними коментарями.
- Суспільне Культура забезпечує трансляцію Євробачення 2025 онлайн українською мовою, зокрема фінал.
- Дивитися фінал Євробачення 2025 у прямому ефірі можна на офіційному сайті eurovision.tv.
- Фінал Євробачення 2025, онлайн-трансляція буде доступна з коментарями українських ведучих через платформи Суспільного.
Зверніть увагу, що якість відео та стабільність трансляції можуть варіюватися в залежності від обраної платформи.