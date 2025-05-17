Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Пережила Голодомор, Другу світову та радянщину – померла мовознавиця Марія Плющ
Експерти назвали фразу з двох слів, яка може бути ранньою ознакою деменції
Тільки у нас і в Скандинавії: який унікальний камінь Європа купує в України
Ми рекомендуємо
Похолодання, дощі та заморозки: погода на наступний тиждень
Буданов розповів, чим обернеться для РФ відмова Путіна від зустрічі з Зеленським
Марина Терюханова, редакторка стрічки

Євробачення-2025: онлайн-трансляція фіналу та де дивитися гранд-шоу

Євробачення-2025 онлайн-трансляція фіналу
Фото: Eurovision

Зростає напруга і нетерпіння мільйонів шанувальників пісенного конкурсу по всьому світу. Вже зовсім скоро, 17 травня 2025 року, на арені St. Jakobshalle у швейцарському Базелі відбудеться кульмінація наймасштабнішого музичного свята року – гранд-фінал Євробачення 2025. 

Факти ICTV дізнавалися, де дивитися онлайн-трансляцію фіналу Євробачення 2025. 

Євробачення 2025: чого очікувати від фіналу та скільки країн беруть участь у шоу

Очікується, що це буде дійсно грандіозне шоу, сповнене яскравих емоцій, неймовірних номерів і захопливих сюрпризів. Після запеклих півфінальних баталій, де країни боролися за місце під сонцем, 26 найсильніших учасників зійдуться у вирішальній битві за кришталевий мікрофон. 

Зараз дивляться

Цьогорічний фінал обіцяє бути особливо цікавим не лише через потужний склад учасників та інноваційні постановки, а й через особливу атмосферу, яку Швейцарія, як країна-господарка, майстерно створила. Організатори готують справжнє видовищне дійство на фінал Євробачення 2025. Трансляція шоу обіцяє бути насиченою музичними номерами. 

Фінал проведуть Сандра Штудер, Мішель Гунцікер і Гейзел Брюґґер – ведучі з досвідом у музиці, гуморі та телебаченні. 

Автоматично у фінал потрапили представники Великої п’ятірки (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія) та країна-господарка — Швейцарія. 

Інші 20 фіналістів визначили за результатами двох півфіналів 13 і 15 травня. Загалом у фіналі змагатимуться 26 країн.

Євробачення 2025 трансляція: де дивитися шоу

Євробачення 2025 трансляція: де дивитися 

  • Офіційний YouTube-канал Eurovision Song Contest – веде Євробачення 2025 онлайн з оригінальними коментарями. 

  • Суспільне Культура забезпечує трансляцію Євробачення 2025 онлайн українською мовою, зокрема фінал. 
  • Дивитися фінал Євробачення 2025 у прямому ефірі можна на офіційному сайті eurovision.tv. 
  • Фінал Євробачення 2025, онлайн-трансляція буде доступна з коментарями українських ведучих через платформи Суспільного. 

Зверніть увагу, що якість відео та стабільність трансляції можуть варіюватися в залежності від обраної платформи. 

Читайте також
Ведучі Євробачення 2025: хто такі Сандра Штудер, Мішель Гунцікер і Гейзел Брюґґер
прогнози букмекерів на Євробачення 2025

Євробачення 2025
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь