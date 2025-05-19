Светлый день: Сагайдачная покрестила дочь и рассекретила ее имя
Актриса, звезда сериала Крепостная Анна Сагайдачная покрестила свою пятимесячную дочь и рассекретила ее имя. Таинство крещения проходило в Спасо-Преображенском соборе в Киеве.
Как Анна Сагайдачная назвала дочь
На личной странице в Instagram актриса поделилась видео с крещения, которое состоялось в субботу, 17 мая. Из ролика стало понятно, что Сагайдачная назвала дочь Мирой.
— Было так красиво и уютно. Светлый день, — написала Анна, а также поблагодарила крестных родителей Миры за то, что они разделили вместе с ее семьей это праздничное событие.
В комментариях подписчики предположили, что полное имя девочки, вероятно, Мирослава. Однако актриса подчеркнула, что ее дочь зовут именно Мира.
Напомним, что Анна Сагайдачная стала мамой во второй раз в декабре прошлого года. Личность возлюбленного, от которого она родила дочь, актриса скрывает.
Недавно Сагайдачная призналась, что пока официально не расписана с избранником. Они встречаются больше года, а предложение руки и сердца Анна получила еще в начале отношений. Также актриса воспитывает сына Тимура от брака с Евгением Третьяком.
Фото: Анна Сагайдачная