Светлый день: Сагайдачная покрестила дочь и рассекретила ее имя

Актриса, звезда сериала Крепостная Анна Сагайдачная покрестила свою пятимесячную дочь и рассекретила ее имя. Таинство крещения проходило в Спасо-Преображенском соборе в Киеве.

Как Анна Сагайдачная назвала дочь

На личной странице в Instagram актриса поделилась видео с крещения, которое состоялось в субботу, 17 мая. Из ролика стало понятно, что Сагайдачная назвала дочь Мирой.

— Было так красиво и уютно. Светлый день, — написала Анна, а также поблагодарила крестных родителей Миры за то, что они разделили вместе с ее семьей это праздничное событие.

В комментариях подписчики предположили, что полное имя девочки, вероятно, Мирослава. Однако актриса подчеркнула, что ее дочь зовут именно Мира.

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Напомним, что Анна Сагайдачная стала мамой во второй раз в декабре прошлого года. Личность возлюбленного, от которого она родила дочь, актриса скрывает.

Недавно Сагайдачная призналась, что пока официально не расписана с избранником. Они встречаются больше года, а предложение руки и сердца Анна получила еще в начале отношений. Также актриса воспитывает сына Тимура от брака с Евгением Третьяком.

Фото: Анна Сагайдачная

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