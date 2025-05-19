Світлий день: Сагайдачна похрестила доньку і розсекретила її ім’я

Акторка, зірка серіалу Кріпосна Анна Сагайдачна похрестила свою п’ятимісячну доньку та розсекретила її ім’я. Таїнство хрещення проходило у Спасо-Преображенському соборі в Києві.

Як Анна Сагайдачна назвала доньку

На особистій сторінці в Instagram акторка поділилася відео з хрещення, яке відбулося у суботу, 17 травня. З ролика стало зрозуміло, що Сагайдачна назвала доньку Мірою.

– Було так гарно і затишно. Світлий день, – написала Анна, а також подякувала хрещеним батькам Міри за те, що вони розділили разом з її сім’єю цю святкову подію.

У коментарях підписники припустили, що повне ім’я дівчинки, ймовірно, Мирослава. Однак акторка наголосила, що її донечку звати саме Міра.

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Нагадаємо, що Анна Сагайдачна стала мамою вдруге у грудні минулого року. Особистість коханого, від якого вона народила донечку, акторка приховує.

Нещодавно Сагайдачна зізналась, що наразі офіційно не розписана з обранцем. Вони зустрічаються більше року, а пропозицію руки і серця Анна отримала ще на початку стосунків. Також акторка виховує сина Тимура від шлюбу з Євгеном Третяком.

Фото: Анна Сагайдачна

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