Похожа на “трансформера”: россиянка МакЅим неудачно украла образ Поляковой

Во время футбольного матча в Москве российская певица МакЅим появилась на поле в костюме, который почти полностью повторяет сценический образ Оли Поляковой из ее шоу Все буде добре! 2023 года.

Россиянка МакЅим сплагиатила Олю Полякову

На сходство обратил внимание продюсер украинской артистки Михаил Ясинский. Он опубликовал фото с двух выступлений — МакЅим в 2025-м и Поляковой в 2023-м — и лаконично прокомментировал ситуацию.

— Убогие… Ничего своего сделать не могут, — резюмировал Ясинский.

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Обе певицы вышли в светлых платьях с разрезом, в блестящих металлических корсетах, с накидками и мечом в руке. Образ Поляковой дополнял золотой венок на голове.

Реакция сети на плагиат

Подписчики Михаила Ясинского отметили, что образ Оли очень удачно сочетает силу и нежность, а россиянка в скопированном наряде похожа на «трансформера».

Вид у этой особы, как у жабы, а Оля — лучшая!

Заметно, что попытались скопировать, но оно вообще “ни-о-чем”. Какая у них была тема и цель? Вообще не понятно!

На болотах все стабильно.

Они историю нашей страны украли, а ты говоришь — образ Оли. У них просто нет ничего своего.

Этот случай продолжает череду историй, когда российские исполнители используют украинские песни, костюмы или идеи без разрешения.

У кого воровали песни россияне

Так, например, в прошлом году фигуристка Татьяна Навка, которая приходится женой пресс-секретарю Путина, украла у певицы Христины Соловий композицию Тримай и использовала в своем ледовом шоу.

Уже в этом году страна-террорист присвоила песню За лісами, горами Златы Огневич, переведя текст на русский, поменяв слова и превратив композицию в пропагандистскую агитку.

В апреле певец Влад Дарвин заявил, что россияне использовали его трек Три сестри на государственном пропагандистском телеканале РФ.

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