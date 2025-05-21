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Схожа на “трансформера”: росіянка МакSим невдало вкрала образ Полякової

плагіат на Олю Полякову
Фото: Оля Полякова

Під час футбольного матчу в Москві російська співачка МакSим з’явилася на полі в костюмі, який майже повністю повторює сценічний образ Олі Полякової з її шоу Все буде добре! 2023 року.

Росіянка МакSим сплагіатила Олю Полякову

На схожість звернув увагу продюсер української артистки Михайло Ясинський. Він опублікував фото з двох виступів – МакSим у 2025-му та Полякової у 2023-му — і лаконічно прокоментував ситуацію.

– Убогі… Нічого свого зробити не можуть, – резюмував Ясинський.

Зараз дивляться

Обидві співачки вийшли у світлих сукнях із розрізом, у блискучих металевих корсетах, з накидками та мечем у руці. Образ Полякової доповнював золотий вінок на голові.

Реакція мережі на плагіат

Підписники Михайла Ясинського зауважили, що образ Олі дуже вдало поєднує силу та ніжність, а росіянка у скопійованому вбранні схожа на “трансформера”.

  • Вигляд в цієї особи, як в жаби, а Оля – найкраща!
  • Помітно, що спробували скопіювати, але воно взагалі “ні-о-чом”. Яка в них була тема і мета? Взагалі не зрозуміло!
  • На болотах все стабільно.
  • Вони історію нашої країни вкрали, а ти кажеш – образ Олі. В них просто немає нічого свого.

Цей випадок продовжує низку історій, коли російські виконавці використовують українські пісні, костюми чи ідеї без дозволу.

У кого крали пісні росіяни

Так, наприклад, минулого року фігуристка Тетяна Навка, що доводиться дружиною прессекретарю Путіна, вкрала у співачки Христини Соловій композицію Тримай та використала у своєму льодовому шоу.

Вже цього року країна-терорист привласнила пісню За лісами, горами Злати Огнєвіч, переклавши текст російською, помінявши слова та перетворивши композицію на пропагандистську агітку.

У квітні співак Влад Дарвін заявив, що росіяни використали його трек Три сестри на державному пропагандистському телеканалі РФ.

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МакSим, Оля Полякова
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