Схожа на “трансформера”: росіянка МакSим невдало вкрала образ Полякової
Під час футбольного матчу в Москві російська співачка МакSим з’явилася на полі в костюмі, який майже повністю повторює сценічний образ Олі Полякової з її шоу Все буде добре! 2023 року.
Росіянка МакSим сплагіатила Олю Полякову
На схожість звернув увагу продюсер української артистки Михайло Ясинський. Він опублікував фото з двох виступів – МакSим у 2025-му та Полякової у 2023-му — і лаконічно прокоментував ситуацію.
– Убогі… Нічого свого зробити не можуть, – резюмував Ясинський.
Обидві співачки вийшли у світлих сукнях із розрізом, у блискучих металевих корсетах, з накидками та мечем у руці. Образ Полякової доповнював золотий вінок на голові.
Реакція мережі на плагіат
Підписники Михайла Ясинського зауважили, що образ Олі дуже вдало поєднує силу та ніжність, а росіянка у скопійованому вбранні схожа на “трансформера”.
- Вигляд в цієї особи, як в жаби, а Оля – найкраща!
- Помітно, що спробували скопіювати, але воно взагалі “ні-о-чом”. Яка в них була тема і мета? Взагалі не зрозуміло!
- На болотах все стабільно.
- Вони історію нашої країни вкрали, а ти кажеш – образ Олі. В них просто немає нічого свого.
Цей випадок продовжує низку історій, коли російські виконавці використовують українські пісні, костюми чи ідеї без дозволу.
У кого крали пісні росіяни
Так, наприклад, минулого року фігуристка Тетяна Навка, що доводиться дружиною прессекретарю Путіна, вкрала у співачки Христини Соловій композицію Тримай та використала у своєму льодовому шоу.
Вже цього року країна-терорист привласнила пісню За лісами, горами Злати Огнєвіч, переклавши текст російською, помінявши слова та перетворивши композицію на пропагандистську агітку.
У квітні співак Влад Дарвін заявив, що росіяни використали його трек Три сестри на державному пропагандистському телеканалі РФ.