Дэвид Духовны женился во второй раз: кто его избранница

Актер Дэвид Духовны, известный по ролям в сериалах Секретные материалы и Блудливая Калифорния, официально узаконил отношения со своей давней возлюбленной, Моник Пендлберри.

Дэвид Духовны женился во второй раз

Слухи о свадьбе возникли после того, как 20 мая пару увидели на прогулке в Малибу с кольцами на пальцах.

СМИ нашли подтверждение, что 64-летний Духовны действительно женился на своей 31-летней партнерше, с которой состоял в отношениях почти шесть лет.

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Они начали встречаться в 2017 году, однако редко появлялись вместе на публике. Среди немногих совместных выходов — появление в Нью-Йорке в сентябре 2024-го, баскетбольный матч Lakers в январе и премьера фильма You People на Netflix в 2023 году, где Духовны сыграл одну из ролей.

Для Моник Пендлберри этот брак — первый. Она долгое время не комментировала отношения с актером публично, предпочитая избегать внимания медиа.

Свадьба пары прошла без огласки, а подробности о церемонии пока не обнародованы.

Первый брак Дэвида Духовны

Ранее актер был женат на актрисе и модели Ти Леони — их брак длился с 1997 по 2014 год. Пара имеет двоих детей: дочь Уэст (26 лет) и сына Кида (22 года). Несмотря на развод, они сохранили теплые отношения ради совместного воспитания детей, которых очень любят.

Леони говорила, что не видит причин для вражды, ведь ценит то, что ей дал брак с Духовны. Он со своей стороны тоже отмечал, что между ними сохраняется тесная связь и взаимная поддержка.

Что касается отцовства, актер признавал, что из-за постоянной занятости на съемках иногда чувствовал, будто не справляется с ролью отца. В то же время он был убежден, что сделал все возможное, и гордится тем, какими выросли его дети.

Ранее стало известно, что звезда Сумерек Кристен Стюарт вышла замуж за свою возлюбленную — сценаристку Дилан Мейер. Пара вместе с 2019 года. Церемония прошла скромно, на нее пригласили лишь самых близких людей.

Источник : Us Weekly

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