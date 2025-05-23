Девід Духовни одружився вдруге: хто його обраниця

Актор Девід Духовни, відомий за ролями в серіалах Секретні матеріали та Секс і Каліфорнія, офіційно узаконив стосунки зі своєю давньою коханою, Монік Пендлберрі.

Девід Духовни одружився вдруге

Чутки про весілля виникли після того, як 20 травня пару побачили на прогулянці в Малібу з обручками на пальцях.

ЗМІ знайшли підтвердження, що 64-річний Духовни справді одружився зі своєю 31-річною партнеркою, з якою перебував у стосунках майже шість років.

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Вони почали зустрічатися у 2017 році, проте рідко з’являлися разом на публіці. Серед небагатьох спільних виходів – поява в Нью-Йорку у вересні 2024-го, баскетбольний матч Lakers у січні та прем’єра фільму You People на Netflix у 2023 році, де Духовни зіграв одну з ролей.

Для Монік Пендлберрі цей шлюб – перший. Вона тривалий час не коментувала стосунки з актором публічно, вважаючи за краще уникати уваги медіа.

Весілля пари пройшло без розголосу, а подробиць про церемонію поки не оприлюднено.

Перший шлюб Девіда Духовни

Раніше актор був одружений з акторкою та моделлю Ті Леоні – їхній шлюб тривав із 1997 по 2014 рік. Пара має двох дітей: доньку Вест (26 років) та сина Кіда (22 роки). Попри розлучення, вони зберегли теплі стосунки заради спільного виховання дітей, яких дуже люблять.

Леоні казала, що не бачить причин для ворожнечі, адже цінує те, що їй дав шлюб з Духовни. Він зі свого боку теж наголошував, що між ними зберігається тісний зв’язок і взаємна підтримка.

Щодо батьківства, актор визнавав, що через постійну зайнятість на зйомках іноді відчував, ніби не справляється з роллю батька. Водночас він був переконаний, що зробив усе можливе, і пишається тим, якими виросли його діти.

Раніше стало відомо, що зірка Сутінків Крістен Стюарт одружилася зі своєю коханою – сценаристкою Ділан Меєр. Пара разом з 2019 року. Церемонія пройшла скромно, на неї запросили лише найближчих людей.

Джерело : Us Weekly

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