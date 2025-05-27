Друг путинистки Нетребко проиграл дело против украинских активистов в Германии

В Германии завершился судебный процесс, в котором украинские активисты добились запрета на распространение ложных утверждений со стороны дирижера Михаэля Гюттлера — публичного сторонника российской оперной певицы Анны Нетребко.

О победе в деле сообщила участница протестного движения No Netrebko Екатерина Плаксий, которая стала ответчицей в одном из исков.

Украинцы против друга Нетребко — что известно

В 2023 году украинская община в Германии выступила против гастролей путинистки Анны Нетребко, которая финансировала боевиков “ДНР”. Одним из оппонентов активистов стал Михаэль Гюттлер — немецкий дирижер с длительными профессиональными контактами в России. Он 13 лет работал в Мариинском театре, где был ассистентом приближенного к Кремлю дирижера Валерия Гергиева.

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После первой же акции активистов Гюттлер вместе с женой, руководительницей российского культурного центра, подал серию гражданских исков против украинцев. Все они касались комментариев в соцсетях и публичных заявлений. Екатерина Плаксий стала четвертой, кого привлекли в суд из-за ее сообщения в Facebook.

Хотя сначала суд удовлетворил иск дирижера, украинцы обжаловали решение. Второе постановление было уже в пользу активистов. Гюттлеру запретили распространять ложные утверждения под угрозой штрафных санкций.

— Это, возможно, первый случай в Германии, когда украинским активистам удалось через суд отстоять свои честь и достоинство и добиться запрета на ложные высказывания со стороны немца, еще и известного и состоятельного немца, который открыто, в частности в немецкой прессе, адвокатирует путинистку Нетребко, “великую российскую культуру”, а также распространяет российскую пропаганду, — прокомментировала решение суда Екатерина.

По словам Плаксий, Михаэль Гюттлер сейчас пытается подать те же претензии, но в другой юридической форме. Также продолжается еще один процесс, связанный с другими его публичными высказываниями.

Тем временем 15 мая активисты провели очередную акцию протеста во время концерта Нетребко в Берлинской опере. А уже в июне готовятся выступить против ее концерта в Регенсбурге.

Фото: Дмитрий Пивоваров, Анна Нетребко

Источник : Суспільне

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